Jorgić s Saarbrücknom do pokalne lovorike

V polfinalu je bil Saarbrücken s 3:2 boljši od ekipe Post SV Mühlhausen. Jorgić v prvem dvoboju s 3:1 (-9, 3, 8, 7) premagal Daniela Habesohna, vendar je v nadaljevanju Post SV Mühlhausen po zmagah Ovidiua Ionescuja in Irvina Bertranda nad Patrickom Franzisko in Tomasom Polanskyjem povedel z 2:1.

V napetem četrtem dvoboju je Franziska po zaostanku z 2:0 v nizih le premagal Hebesohna, tako da je o finalistih odločala igra dvojic. V njen sta Jorgić in Polansky odločno s 3:0 (11, 7, 7) ugnala Bertranda in Ionescuja.

Manj težav je z uvrstitvijo v finale imela Borussia Düsseldorf, ki ekipi RhönSprudel Fulda-Maberzell ni oddala niti dvoboja. Po enkrat so zmagali Kristian Karlsson, Anton Källberg in Dang Qiu.

Toda v finalu so nemški in evropski prvaki naleteli na boljšega od sebe. Pot do zmage je Saarbrücknu tlakoval že Jorgić, ki se je na najboljši možni način maščeval Švedu Källbergu za številne zadnje poraze v medsebojnih tekmah. V napetem obračunu za vsako točko je s 3:2 (-9, 7, 9, 8, 6) slavil Hrastničan, na krilih njegove zmage pa je Franziska s 3:1 premagal Karlssona. Polansky proti Dan Quiju ni prišel do niza, zato pa je bil Franziska boljši še od Källberga za končno slavje ekipe iz Saarbrückna.

"Pred začetkom zaključnega turnirja smo nekoliko zamenjali postavo in s tem nekoliko zmedli nasprotnike. Veseli me, da smo kot ekipa igrali dobro in da je vsakdo od nas prispeval svoj delež h končnemu uspehu. Tudi s svojo igro sem lahko zadovoljen. Pred mano so zdaj tekme v nemškem državnem prvenstvu, nadaljevala se bo tudi liga prvakov, v marcu pa me že čakajo prvi mednarodni turnirji," je po osvojenem nemškem pokalnem naslovu dejal Jorgić, ki je na svetovni lestvici trenutno na 22. mestu.