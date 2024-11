V prvem krogu je 26-letni Hrastničan brez izgubljenega niza ugnal Lin Gaoyuana, odlično pripravljenost pa je potrdil tudi proti Dudi. Evropski podprvak je v prvem krogu s 3:2 premagal tretjega igralca sveta, Felixa Lebruna, toda proti Jorgiću je bil ves čas v podrejenem položaju.

Že v prvem nizu je bil Jorgić tisti, ki je prevzel vajeti igre v svoje roke. Duda je povedel z 2:0 in 3:1, s tremi zaporednimi točkami je prvič prišel do vodstva slovenski igralec, ki je z delnim izidom 4:0 nasprotniku pobegnil na 8:4 ter uvodni niz zanesljivo dobil. Bolj izenačen je bil drugi niz. S tremi zaporednimi točkami je Jorgić povedel s 7:5, v nadaljevanju dvoboja pa je s forhendom izkoristil svojo prvo zaključno žogico.

V tretjem nizu je bilo zadnje izenačenje na četrti točki, s tremi zaporednimi pa je Slovenec povedel s 7:4. Duda je vzel minuto odmora, tudi po njej pa je za mizo prevladoval Jorgić, ki je prišel do petih zaključnih žogic za uvrstitev v polfinale.

Foto: Guliverimage

"Vseeno mi je bilo, ali bo moj tekmec v četrtfinalu Duda ali Lebrun, je pa res, da proti Dudi v zadnjih petih medsebojnih dvobojih nisem izgubil. Toda v zadnjih dveh mesecih je v odlični formi, kar je potrdil v Linzu z drugim mestom na evropskem prvenstvu. Pomembno je bilo, da sem ohranil mirnost, dobro sem odigraval udarce, ki jih že nekaj časa nisem, tako da ni vedel, kaj lahko pričakuje od mene, saj sem bil nevaren tudi s forhendom," je uvodoma za krovno slovensko zvezo dejal Jorgić.

"Zadovoljen sem bil tudi s servisi in skozi celotni dvoboj sem se počutil odlično," je po zmagi še dejal Jorgić, ki je navkljub nekaterim zadnjim porazom vztrajal in še bolj trdo treniral. "Vsekakor so bili vsi ti porazi boleči, vendar je zdaj vse to poplačano z uvrstitvijo v polfinale. Na Japonskem se od prvega dne naprej dobro počutim, igram sproščeno in upam, da bo tako tudi jutri, ko bom igral proti prvemu igralcu sveta."

Zdaj se veseli dvoboja za finale. "Če bom ohranil to mirnost in sproščenost, lahko odigram še en dober dvoboj," je najboljši Slovenec dejal pred sobotno tekmo.