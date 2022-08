Trener slovenskih korenin v ZDA: Sram me je tega, kar se je zgodilo

Jon Gruden je v pogovoru za Little Rock Touchdown Club v Arkansasu v komentarjih, ki so bili objavljeni na Twitterju, dejal, da so sporočila, v katerih je uporabljal rasistične in protigejevske zapise, sramotna, vendar je dodal, da verjame, da je dobra oseba.

"Tukaj ne bom govoril nič drugega kot resnice," je dejal Gruden. "Sram me je tega, kar se je zgodilo. To je sramotno. A sem dobra oseba. Verjamem v to. Hodim v cerkev, poročen sem 31 let in imam tri super fante. Še vedno obožujem nogomet. Naredil sem nekaj napak. Prosim za odpuščanje in upam, da bom dobil še eno možnost."

Sporočila so bila odkrita kot del preiskave NFL v okviru nogometne ekipe iz Washingtona. Gruden je v spornem obdobju med leti 2011 in 2018 delal še kot televizijski analitik, ko so bila sporočila poslana, ko pa se je afera razkrila, je bil trener Las Vegasa in zaradi razkritja je bil ob službo izgubil pa je tudi sponzorske dohodke. Pozneje je tožil ligo NFL in trdil, da je liga posredovala e-poštna sporočila medijem v zlonamerni kampanji za uničenje njegove kariere.

Leta 2003 je s Tampa Bay Buccaneers osvojil super bowl. Foto: Guliverimage

Očitno pa je, da Gruden malo po svoje jemlje pravila. Septembra 2020 je bil kaznovan zaradi nenošenje maske v obdobju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Takrat je moral plačati 100.000 dolarjev.

Nedvomno pa je tudi dober trener. Leta 2003 je s Tampa Bay Buccaneers osvojil super bowl, nato zaradi številnih pritiskov odstopil, čeprav je imel z ekipo desetletno pogodbo. In tudi Tampa se je po razkritju rasistične in homofobne afere odzvala in Grudna umaknila iz svojega kroga časti.