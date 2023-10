Janja Šegel v Budimpešti še do drugega finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S časom 55,28 je sicer dobro sekundo zaostala za svojim doslej najboljšim časom 54,26 z lanskih sredozemskih iger. Za najboljšo v kvalifikacijah, švedsko zvezdnico Sarah Sjöström, je zaostala 1,32 sekunde.

"Z odplavanim rezultatom in uvrstitvijo v finale sem zadovoljna, ampak samo počutje ni bilo pravo, zato sem finalni nastop odjavila," je za Plavalno zvezo Slovenije sporočila Korošica.

Zaradi bolezni sta že pred odhodom v Budimpešto brez nastopa ostali Neža Klančar in Katja Fain. Po prihodu v madžarsko prestolnico pa je zbolel še Peter John Stevens in ostal brez plavanja na 50 in 100 m prsno.

Tara Vovk je bila četrta v svoji skupini na 50 m prsno, skupno pa deseta v kvalifikacijah, s čimer je za 31 stotink sekunde zgrešila uvrstitev v finale najboljše osmerice. Najhitrejša je bila Italijanka Benedetta Pilato (29,87).

Na 200 m prosto sta v kvalifikacijah nastopila tudi Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Boškan je s časom 1:50,93 zasedel 16. mesto, do finala mu je zmanjkala sekunda in pol. Šenica Pavletič pa je bil z 1:53,69 na koncu 29. Najhitrejši je bil Litovec Danas Rapšys z 1:45,91.

