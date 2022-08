Pred bojem za tretjo kolajno komaj čaka počitek in masažo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že nekaj časa najbolj vroče ime v svetu navpičnih sten, Janja Garnbret, je tudi v Münchnu poskrbela za navdušujoče predstave. Na istem prvenstvu stare celine je osvojila naslova evropske prvakinje v balvanih in težavnosti. Po novem dosežku se najbolj veseli kratkega oddiha, 48 ur do novega boja za zlato odličje.

Janja Garnbret je postala druga tekmovalka v zgodovini, ki je isto leto postala evropska prvakinja v dveh disciplinah športnega plezanja. Pred dvema letoma je na EP v Moskvi, ki ga je Garnbretova izpustila, to uspelo Rusinji Viktoriji Meškovi. "Najprej se veselim dveh dni premora, ker po štirih dnevih tekmovanja mislim, da ju res potrebujem," je po osvojenem še drugem zlatu na prizorišču na Kraljevem trgu v bavarski prestolnici povedala 23-letna Korošica.

"Vem, da me bo po balvanih vse bolelo, tako da upam na masažo. Drugače pa mislim, da bom po dveh dneh pavze spet prišla nazaj res spočita, tako da bo vse spet normalno," se je slovenska šampionka ozrla že na nadaljevanje prvenstva, ko je s popolnim izkupičkom dveh zmag in 2000 točk v seštevku obeh disciplin prva favoritinja za še tretji naslov evropske prvakinje v novi olimpijski disciplini: balvani-težavnost. Z osvojenim tretjim evropskim zlatom bi seveda poskrbela za nov mejnik.

"S trakom na prstih nobenemu plezalcu ni všeč plezati"

Foto: Guliver Image Štirje dnevi tekmovanja po vrsti, najprej kvalifikacije, nato pa še odločilna dneva s polfinaloma in finaloma, sta pustila posledice. V zahtevni finalni smeri v težavnosti je Slovenka utrpela površinsko poškodbo kazalca desne roke pri zadnjem skoku. Za prestiž je skušala zadržati vrh smeri, ki pa se ji je izmuznil iz rok.

V nedeljskem polfinalu in finalu v balvanih je tekmovala s povitim prstom. "Ni bilo najbolj prijetno. S trakom na prstih nobenemu plezalcu ni všeč plezati, saj nimaš enakega občutka, kot če bi bil brez. Spet sem se naučila nekaj novega, da lahko normalno plezam tudi, če se mi zgodi kaj takega. Narediti ne moreš ničesar drugega, kot da težavo odmisliš in poskušaš narediti najboljše v dani situaciji," je pojasnila Garnbretova.

Pot do drugega zlata prav tako ni bila lahka. Že na začetku finala, na prvem od štirih balvanov, slovenska finalistka presenetljivo nikakor ni mogla osvojiti vrha smeri. Nenadno šibkost serijske zmagovalke so začutile tudi tekmice. "Zagotovo se to vidi. Ni dobro, da narediš napako v načeloma lahkem balvanu, ki bi ga moral splezati. In brez dvoma ... Če imaš slab začetek, daš motivacijo tudi drugim, ampak s tem se nisem obremenjevala, saj sem vedela, da bodo naslednji trije balvani težki,."

V nedeljo zjutraj se ni zbudila z mislijo na nov naslov: "O tem ne razmišljaš. To se vse dogaja podzavestno. Zjutraj ob šestih, ko mi je zvonila budilka, sem se najprej vprašala: 'Zakaj sem si nastavila budilko tako zgodaj?' Potem sem si rekla: 'okej, tekma je, gremo plezat, gremo uživat, gremo se imet fajn'. To je to."

"Težko je bilo držati koncentracijo do konca"

Foto: Guliverimage Kot je dejala, je v težavnosti na poti do prvega naslova evropske prvakinje zaupala vase. Tudi v nedeljo je. "Ampak bilo je težko, ker se ni začelo tako, kot sem jaz vedela, da znam."

"Težko je bilo držati koncentracijo do konca. Če prvi balvan splezaš, ti vedno odleže in potem samo 'zastartaš' 100-odstotno naprej naslednje tri balvane. Zdaj pa nisem začela dobro. Balvani so bili drugačni, bolj posebni, moral si res razmišljati, kaj narediti, tako da je bilo težko," je še podoživela nedeljski finale.

Prvega balvana se je napačno lotila. "Nisem ravno vedela, kako naj se spravim v določen položaj. Ni mi 'kapnilo'. To se dogaja. Ves čas moraš razmišljati, včasih se izide, drugič ne. In v prvem balvanu se mi ni." Nato pa se je zbrala in v naslednjih dveh osvojila vrh, s čimer je naredila razliko, ki je tekmice niso mogle nadoknaditi.