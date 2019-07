Janja Garnbret sezono v težavnosti začela z najboljšim dosežkom kvalifikacij

Dvajsetletna slovenska športna plezalka je v svojem slogu, ki jo krasi že vse od začetka sezone tekmovanj na umetnih stenah, od prvega do zadnjega oprimka preplezala obe kvalifikacijske smeri. V Villarsu je doslej vpisala že tri zmage v težavnosti ter nato ob koncu sezone osvojila tudi skupno zmago v seštevku sezone.

Korošica je 7. junija v Vailu v ameriški zvezni državi Kolorado kot prva s popolnim nizom neporaženosti s šesto zmago letos na šestih tekmah potrdila krstni globus za dobljeni seštevek balvanske sezone svetovnega pokala.

Tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu v tem športu, ki bo prihodnje leto v Tokiu doživel olimpijsko premiero, dokazuje, da je najbolj vsestranska in da je kandidatka za zgodovinsko premierno zlato olimpijsko kolajno. Če se bodo napovedi uresničile, bo Garnbretova postala prva v zgodovini v absolutni konkurenci s tremi osvojenimi globusi v eni sezoni, balvanskim, težavnostnim in v kombinacijskim, ki ga podeljujejo konec sezone za skupni seštevek vseh disciplin.

V današnjih kvalifikacijah težavnosti si je od dvanajstih Slovencev na startu polfinale zagotovilo osmerica.

V polfinlu bomo spremljali tudi Mio Krampl. Foto: Ana Kovač

Med ženskami so si nastop v sobotnem polfinalu ob Garnbretovi priborile Mia Krampl s tretjim dosežkom, Lučka Rakovec z desetim in Vita Lukan s 14. dosežkom kvalifikacij.

V moški konkurenci si prvo mesto delita branilec skupne zmage Avstrijec Jakob Schubert in Nemec Alexander Megos, ki sta v obeh kvalifikacijskih smereh prišla do vrha.

Najboljši Slovenec Domen Škofic, ki je skupno zmago svetovnega pokala v težavnosti osvojil leta 2016, si tretje mesto deli s Stefanom Ghisolfijem. Italijan je lansko sezono končal na drugem mestu skupno, pred Škoficem, ki si je tretje mesto skupno razdelil s Francozom Romainom Desgrangesom.

Najboljši Slovenec Domen Škofic si tretje mesto deli s Stefanom Ghisolfijem Foto: Peter Podobnik/Sportida

Od Slovencev bodo v polfinalu plezali še Martin Bergant kot deveti v kvalifikacijah, Milan Preskar z 22. in Luka Potočar s 23. dosežkom prvega kroga uvodne tekme svetovnega pokala v težavnosti.

Brez možnosti za uvrstitev v polfinale so ostali Anže Peharc in Jernej Kruder na 40. in 42. mestu ter Tjaša Kalan in Urška Repušič na 49. in 51. mestu.

Polfinale in finale bosta na sporedu v soboto.

Preberite še: