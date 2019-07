Janja Garnbret konec tedna odpira lov na še dve lovoriki

Slovenska športna plezalka v tem športu, ki bo prihodnje leto v Tokiu doživel olimpijsko premiero, na novo premika meje mogočega. Še kot 17-letna najstnica je leta 2016 v svetovnem pokalu osvojila prva naslova zmagovalke seštevka sezone v težavnosti in skupne zmagovalke v kombinaciji.

Dosežek je nato ponovila v letih 2017 in 2018. Na podlagi forme in velike motivacije ni neuresničljiv nov cilj, torej da bi se konec oktobra četrto sezono zapored zavihtela na sam vrh seštevkov svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji disciplin.

Če se bodo napovedi uresničile, bo Garnbretova postala prva v zgodovini v absolutni konkurenci s tremi osvojenimi globusi v eni sezoni.

Foto: Sportida

Za Korošico je namreč izjemna prva polovica sezone na umetnih stenah, ki jo je kronala 7. junija v Vailu v ameriški zvezni državi Kolorado z osvojenim prvim globusom za dobljeni seštevek balvanske sezone svetovnega pokala.

Dvajsetletna tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je lovoriko kot prva v zgodovini športnega plezanja osvojila s popolnim nizom neporaženosti, ko je v dveh mesecih od aprila do junija na šestih tekmah prav tolikokrat zmagala.

Pot do tretjega težavnostnega globusa je lani odprla z zmago v Villarsu, do konca lanske sezone je nato še trikrat stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra, in sicer v Brianconu, Arcu in Wujiangu, v Chamonixu, Kranju in Xiamenu pa je bila druga.

Čeprav je letošnji balvanski del sezone pustil kar nekaj posledic, pa športno-plezalno javnost zaposluje ukvarjanje z zgolj enim vprašanjem - ali lahko Slovenka niz zmag nadaljuje tudi v daljših in višjih težavnostnih smereh?

Slovensko prevlado želi prekiniti deset let starejša Jain Kim, ki je bila lani skupno tretja. Južna Korejka je do zdaj zbrala 28 zmag v svetovnem pokalu v težavnosti. Garnbretova je od svoje prve tekme v svetovnem pokalu 10. julija 2015 v štirih letih zbrala 13 zmag v težavnosti in 12 na balvanih.

Avstrijka Jessica Pilz, ki je Garnbretovi za las izmaknila naslov svetovne prvakinje v težavnosti, je lani sezono končala na 2. mestu. Foto: Sportida

Avstrijci v boj pošiljajo 22-letno Jessico Pilz, ki je lansko sezono končala na drugem mestu skupno. Avstrijka je lani na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku prav v težavnosti preprečila, da bi Garnbretova iz Avstrije prinesla trojno zlato. Slovenska plezalka se je tako morala zadovoljiti z zlatima odličjema v olimpijski kombinaciji in na balvanih ter srebrom v težavnosti.

V moškem delu karavane je v vlogi branilca skupne zmage Avstrijec Jakob Schubert. Prvi slovenski favorit je življenjski izbranec Garnbretove Domen Škofic, ki je lansko sezono v težavnosti končal na tretjem mestu, potem ko je leta 2016 osvojil skupno zmago.

Domen Škofioc bo prvi slovenski adut v moški konkurenci. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po Villarsu se bo karavana ustavila na tradicionalnih postajah v Savojskih Alpah v Franciji, Chamonixu in Brianconu. Nato sledi kar dvomesečna prekinitev zaradi mladinskega svetovnega prvenstva v Arcu in svetovnega prvenstva v olimpijski kombinaciji v Tokiu, na katerem bodo razdelili prvih 14 olimpijskih vstopnic, sedmim najboljšim v ženski in sedmim najboljšim v moški konkurenci.

Po SP v Tokiu se bo svetovni pokal v težavnosti nadaljeval konec septembra v Kranju ter sklenil z oktobrskima tekmama na Kitajskem in Japonskem (Xiamen, Inzai).

Konec novembra bo v Toulousu v Franciji sledila dodatna tekma kvalifikacij za olimpijske igre.

Preberite še: