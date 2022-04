Janja Garnbret najboljša tudi v polfinalu in napada že 32. zmago

Garnbretova si je kot edina od sedmih Slovenk v petkovih kvalifikacijah zagotovila polfinale. Olimpijska prvakinja se je kot najboljša med vsemi udeleženkami kvalifikacij s petimi osvojenimi vrhovi balvanskih smeri v skupno desetih poskusih že v petek dopoldne pognala na mesto vodilne. Mesto vodilne je ubranila v polfinalu in ga želi obdržati tudi po finalu.

V polfinalu je znova pokazala prepričljivo predstavo ter v značilnem slogu v mahu, torej v enem poskusu, osvojila vrhove prvih dveh balvanskih smeri. Tretji balvanski problem se je izkazal za najtrši oreh, v steno je morala trikrat in v tretjem poskusu je osvojila vrh smeri kot edina od vseh.

Edina s štirimi osvojenimi vrhovi si je zagotovila najboljše izhodišče v finalu

Sledil je še boj za prvo mesto polfinala, ki ga je slovenska šampionka gladko dobila, saj je četrti balvan, ki je preostalim povzročal precejšnje preglavice, rešila v prvem poskusu ter si kot edina s štirimi osvojenimi vrhovi zagotovila najboljše izhodišče v finalu.

Drugo mesto je pripadlo ameriški izzivalki Natalii Grossman, zmagovalki skupnega seštevka svetovnega pokala v balvanih v minuli sezoni. Američanka je v tretjem balvanu prišle zgolj do cone, za vrh četrtega pa je potrebovala štiri poskuse.

Francozinja Oriane Bertone na tretjem mestu ni bila konkurenčna najboljšima z dvema osvojenima vrhovoma. Enako Staša Gejo iz Srbije na četrtem mestu. V finalu bosta še Andrea Kümin iz Švice in Futaba Ito iz Japonske.

Moški na vrsti v nedeljo

Moški se bodo v polfinalu in finalu na tem prizorišču v Bernskem višavju merili v nedeljo. Med dvajseterico polfinalistov so tudi štirje Slovenci, in sicer Zan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Jernej Kruder.