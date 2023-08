Janja Garnbret lovi sedmi naslov svetovne prvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret se je pričakovano uvrstila v svoj še osmi finale na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju. Olimpijska šampionka iz Slovenije bo lovila sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo v balvanskem plezanju. V polfinalu je nastopila še ena Slovenka, Julija Kruder, ki je z 11. mestom prišla do svojega najboljšega dosežka na SP. Balvanski finale bo drevi z začetkom ob 18.30.

Janja Garnbret, 24-letna olimpijska prvakinja iz Tokia 2021, je z odliko opravila četrtkove kvalifikacije v balvanskem plezanju. Kot edina je rešila vseh pet balvanskih problemov. V treh balvanih se je na njihove vrhove zavihtela v prvem poskusu. Najboljša je bila že v sredo v kvalifikacijah težavnosti, kot edina je namreč osvojila oba kvalifikacijska težavnostna vrhova.

Korošica je s šestimi naslovi svetovne prvakinje rekorderka v karavani. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pokazala ni nobene slabosti

Tudi v današnjem polfinalu Garnbret ni pokazala znamenj slabosti. Polfinalistke so morale premagati štiri balvanske probleme in slovenska športna plezalka je v svojem slogu prav vse rešila v prvem poskusu za najboljši dosežek polfinala in mesto vodilne.

Korošica je s šestimi naslovi svetovne prvakinje rekorderka v karavani. V svoji zbirki ima s članskih svetovnih prvenstev tri kolajne v težavnostnem plezanju, dve zlati in srebrno, dve zlati kolajni v balvanskem plezanju in dve zlati kolajni v kombinaciji.

Julija Kruder Foto: Grega Valančič

V polfinale se je s 13. dosežkom uvrstila tudi Julija Kruder. Celjanka, ki na SP nastopa zgolj v balvanskem plezanju, je v polfinalu rešila dva balvanska problema od štirih, in to v prvem poskusu, ob tem pa je dosegla še dve coni.

Preostale tri Slovenke so ostale brez polfinalnega nastopa. Mia Krampl je z enim rešenim balvanom obstala na 29. mestu, Vita Lukan je bila 49., Katja Debevec pa je prvenstvo, nastopila je zgolj na balvanih, končala na 43. mestu.

Svetovno prvenstvo se bo s polfinalnimi in finalnimi nastopi v težavnosti nadaljevalo v nedeljo, nastopilo bo pet Slovenk, Garnbret, Lukan, Krampl, Lucija Tarkuš in Sara Čopar.

Preberite še: