Naša najboljša plezalka opozarja na problematiko

"To se mi zdi res zelo pomembna tema. Na žalost gre za še vedno tabu temo v športnem plezanju, ampak se mi zdi, da je pomembno, da o tem tudi naglas spregovorimo, predvsem zaradi tega, ker je zdravje seveda na prvem mestu," je opozorila s šestimi naslovi svetovne prvakinje rekorderka med športnimi plezalci in plezalkami.

"Radi gledamo zdrave športnike, ki so videti fit, in zato sem se res hotela zavzeti tudi za to tematiko, ker nekatere punce oziroma fantje so res presuhi. To se tudi pozna na plezanju," je prepričana.

"Če nimaš narejene baze, če nimaš nekaj na sebi, ker pač prazen žakelj ne stoji pokonci, je težko odplezati celotne kvalifikacije." Foto: Ana Kovač

"Atleti tvegajo svoje zdravje za en majhen del svojega življenja"

Garnbret je o tej problematiki spregovorila po koncu uvodnega kvalifikacijskega dela svetovnega prvenstva v športnem plezanju, ko se je kot edina Slovenka z najboljšima dosežkoma prebila v polfinale v težavnostnem in balvanskem plezanju.

"V četrtek so bile na sporedu balvanske kvalifikacije, ki so bile zelo zahtevne. Če nimaš narejene baze, če nimaš nekaj na sebi, ker pač prazen žakelj ne stoji pokonci, je težko odplezati celotne kvalifikacije, ker so tako psihično in fizično naporne. Težko je iti čez kvalifikacije, če te ni nič skupaj, po domače povedano," je dodala slovenska šampionka.

"Atleti tvegajo svoje zdravje za en majhen del svojega življenja, ki mu pravimo kariera. V prihodnje si samo želim, da imamo zdrave športnike, da smo dober vzgled mladim in da pokažemo, če si res fit, da to dosežeš s trdim treningom, ne pa s hujšanjem," je sklenila Garnbret.

V zvezi s problematiko motenj hranjenja in vprašanja relativnega energijskega primanjkljaja v športu (RED-S) se je ta teden oglasila tudi Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC).

Na vprašanje sindroma RED-S, torej pojava kroničnega primanjkljaja vnešene energije v telo, je medicinsko komisijo IFSC lani prvič opozorila športna direktorica IFSC Silvia Verdolini. "Od takrat so naši strokovnjaki zavzeto delali na ukrepih za omejitev razširjenosti in večjo ozaveščenost o sindromu v našem športu," so zapisali. Omenili so tudi, da so se povezali tudi z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) in njegovo medicinsko komisijo.

"Naš fokus na tem področju je in je vedno bil na pomenu izobraževanja, začenši s športniki in njihovimi trenerji, in ne na kaznovanju," so pri mednarodni federaciji zapisali v izjavi za javnost.

"Kot globalno vodilno telo moramo obravnavati vsako zadevo z vseh zornih kotov in upoštevati vse možne posledice katere koli sprejete odločitve, kar je še posebej ključno, ko gre za zdravje naših športnikov," dodajajo.

"IFSC bi se rad zahvalil tistim v skupnosti, ki že opravljajo svojo vlogo pri izobraževanju in odpravljanju RED-S in drugih motenj hranjenja iz našega športa. Spodbujamo celotno skupnost športnega plezanja, zlasti športnike, trenerje in nacionalne zveze, da se nam pridružijo v tem skupinskem prizadevanju, da bi naš šport postal varno in zdravo okolje za vse," so sklenili pri IFSC.

Nemški zdravnik je za strožja pravila

Nemški športni zdravnik Volker Schöffl je pred začetkom svetovnega prvenstva svetovno plezalno zvezo pozval, naj uvede strožja pravila proti motnjam hranjenja.

"Plezanje ima težave s telesno težo. Obstajajo podhranjeni športniki, ki so v veliki nevarnosti," je dejal zdravnik nemške reprezentance športnih plezalcev za nemško tiskovno agencijo dpa. "Te športnike morate identificirati in jim samozaščitno prepovedati nastop," je pozval strokovnjak.

