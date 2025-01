Islandski medij v šali in iz obupa: Slovenci, pomagajte! Tole smo zafrknili!

Po petkovi zaušnici Islandiji, ki je v razprodani zagrebški Areni nepričakovano visoko izgubila proti Hrvatom, ki so slavili z 32:26, in trepeta za preboj v četrtfinale svetovnega rokometnega prvenstva, je zdaj vsa pozornost usmerjena proti Sloveniji. Če slovenski rokometaši jutri premagajo Hrvaško (20.30), pred tem pa Islandija Argentino (15.30), kar ne bi smela biti težava, imajo Severnjaki še vedno možnosti za preboj v izločilne boje, za Hrvate pa je pot na letošnjem svetovnem prvenstvu v tem primeru končana.

Islandski rokometaši so dobro začeli drugi krog svetovnega prvenstva. S 27:24 so premagali Egipt, nakar so jih sinoči šokirali izjemno razpoloženi Hrvati, ki so jim z visoko zmago 32:26 zadali velik udarec, ki bi lahko bil celo usoden, kar se tiče njihovih možnosti za napredovanje.

Pot do četrtfinala jih pelje prav čez Slovenijo, seveda ob predpostavki, da bodo Islandci jutri premagali Argentino. Slovenija mora za napredovanje Islandije premagati Hrvaško in islandski mediji so sinoči kar tekmovali, kdo nas bo čim bolj hudomušno nagovoril.

"Jim lahko ponudimo kakšno darilo? Na primer izlet na Islandijo, na ribolov na losose," so se pošalili novinarji islandskega medija Visir, naše rokometaše pa pozvali: Slovenija, na pomoč. Tole smo zafrknili!

Članek na islandskem portalu www.visir.si, ki namiguje na to, da so njihovi rokometaši pokvarili načrte:

Za Hrvate tekma za biti ali ne biti, za Slovence tekma za prestiž

Pomembnosti tekme s Slovenijo se zelo dobro zavedajo tudi Hrvati, ki vedo, da fenomenalna zmaga nad Islandijo ne bo dovolj. Pot do četrtfinala jim lahko preprečijo prav slovenski rokometaši, ki so po porazu proti Egiptu (25:26) že ostali brez možnosti za napredovanje.

Hrvaška rokometna reprezentanca, ki jo vodi Islandec Dagur Sigurdsson, je po fantastični zmagi nad Islandijo prevzela vodstvo v skupini 4 in bo jutri ob 20.30 na tekmi proti Sloveniji sama odločala o svoji usodi. Hrvaški preboj v četrtfinale prinaša samo zmaga, medtem ko bi jih poraz, pa tudi remi izločil iz tekmovanja, ob predpostavki, da bi Egipt in Islandija ugnala slabša nasprotnika. Islandija bo jutri ob 15.30 igrala proti Argentini, Egipt pa ob 18.00 čaka obračun z Zelenortskimi otoki.

Program SP, skupina 4, nedelja: 15.30 Islandija – Argentina 18.00 Zelenortski otoki – Egipt 20.30 Hrvaška – Slovenija

Če bi Hrvati zmagali in ostali na prvem mestu skupine 4, bi se v četrfinalu izognili Franciji, eni najmočnejših reprezentanc na turnirju, in bi se križali z drugouvrščeno ekipo iz skupine 2.

Foto: Reuters

Hrvaški rokometaši se zavedajo, da jih pot do napredovanja in lažjega tekmeca v četrfinalu vodi prav prek Slovenije, ki bo jutri v razprodani zagrebški Areni igrala za prestiž.

Hrvaški rokometaš Filip Glavaš se zaveda, da jih čaka vse prej kot lahko delo. "Ni prostora za počitek ali evforijo. Slovenci imajo dobro ekipo, veliko igrajo dva na dva. Njihov trener Uroš (Zorman) je bil moj trener (pri Trimu Trebnje, op. a.), tako da vem, kaj nas čaka, to so borba, živčnost in stres. Tudi mene pozna (smeh). Načrt je znan: analiza, regeneracija in gremo naprej," so besede Glavaša prenesli pri hrvaškem Indexu. "V nedeljo igramo še en finale, upam, da nas bodo navijači prišli podpret."

Janc se veseli balkanskega el classica

Tekme se veseli tudi slovenski kapetan Blaž Janc, ki obljublja, da se Slovenci ne nameravajo predati. "Zagotovo se bo po takšnem porazu težje pobrati, a čaka nas balkanski el clasico. Ne glede na to, da ta tekma za nas ne odloča več o uvrstitvi v četrtfinale, mislim, da imamo vsi željo, da se od tega turnirja skušamo posloviti z dobro predstavo. Definitivno bomo dali vse od sebe in lahko zagotovim, da se bomo borili do konca. Ni lepšega kot igrati pred 15 tisoč ljudmi proti sosednji Hrvaški in definitivno bomo dali svoj maksimum ter gremo na to tekmo maksimalno zbrano," je še zatrdil Janc.

Za četrtfinale se v skupini 4 borijo Hrvaška, Islandija in Egipt, ki imajo po šest točk. Če bi tudi po zadnjem krogu te reprezentance imele enako število točk, bi zaradi boljšega medsebojnega izkupička napredovali reprezentanci Hrvaške in Egipta.

Preberite še: