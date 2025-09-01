Imane Khelif zaradi obveznega testa spola na Cas

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
19.25

Pariz 2024 boks  Imane Khelif | Imane Khelif | Foto Reuters

Imane Khelif

Foto: Reuters

Alžirska boksarka Imane Khelif, olimpijska prvakinja iz Pariza 2024, je vložila pritožbo na športno razsodišče Cas v Lozani zaradi nedavne odločitve krovne boksarske zveze za obvezne teste spola na tekmovanjih.

Svetovna boksarska zveza (WB) je nedavno uvedla obvezne teste spola za moške in ženske, ki želijo tekmovati na njihovih tekmovanjih. "Politika je zasnovana tako, da zagotavlja varnost vseh udeležencev in enake konkurenčne pogoje za moške in ženske," je sporočila Svetovna boksarska zveza. Vsi športniki, ki želijo sodelovati na tekmovanju Svetovne boksarske zveze, bodo morali enkrat v življenju opraviti test PCR z verižno reakcijo s polimerazo, genetskega presejalnega testa, da se določi njihov spol ob rojstvu in njihova upravičenost do tekmovanja.

Razprava o upravičenosti do spolne enakosti je pritegnila veliko pozornosti na lanskih olimpijskih igrah v Parizu, kjer sta Imane Khelif in tajvanska boksarka Lin Yu-ting osvojili zlati medalji, potem ko jima je Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil tekmovati.

Prav Khelif bo zdaj to odločitev krovne zveze izpodbija na Casu. Ta je sporočil, da je Alžirka vložila pritožbo na to pravilo, potem ko zaradi njega ni mogla nastopiti na tekmovanju v Eindhovnu v začetku avgusta. V pritožbi Alžirka tudi zahteva, da ji Cas omogoči nastope na bližnjem svetovnem prvenstvu v Liverpoolu, ki se bo začelo že četrtega septembra, tudi brez opravljenega testa.

