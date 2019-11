Hiter konec Slovek na Japonskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski judoistki Lia Ludvik (do 63 kg) in Anka Pogačnik (do 70 kg) sta nastope na grand slamu v Osaki končali že v predtekmovanju. Ludvikova je ostala brez zmage, Pogačnikova pa se je poslovila po drugem nastopu.