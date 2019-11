Zlato in srebro sester Štangar na odprtem prvenstvu Afrike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na odprtem prvenstvu Afrike v judu sta se na zmagovalne stopničke v Dakarju povzpeli tudi Slovenki Anja in Maruša Štangar. Slednja je bila prva v kategoriji do 48 kilogramov, njena sestra pa druga v kategoriji do 52 kg.