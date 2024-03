Kaja Kajzer sedma v Uzbekistanu

Štiriindvajsetletna tekmovalka Bežigrada Kaja Kajzer je najprej premagala Turkinjo Hasret Bozkurt in nato še četrtič v karieri Belgijko Mino Libeer, sicer nosilko kolajne z EP 2022 v Sofiji.

V četrtfinalu je bila za 24-letno Ljubljančanko usodna 30-letna Poljakinja Arleta Podolak, ki je dobila tudi zadnji medsebojni dvoboj na lanskem evropskem prvenstvu v Montpellierju.

Maruša Štangar je v drugem nastopu izgubila s Turkinjo. Foto: www.alesfevzer.com

Maruša Štangar je v najlažji ženski konkurenci do 48 kilogramov preskočila uvodni boj, nato pa je morala priznati premoč Turkinji Tugce Beder.

Šestindvajsetletna tekmovalka Olimpije v dvoboju z omenjeno tekmico očitno ne najde recepta za zmago, saj je tudi lani na grand slamu in predlani na svetovnem prvenstvu dvoboj z njo izgubila, vsi trije dvoboji pa so bili na programu v Taškentu.

V soboto bosta slovenske barve v Uzbekistanu branila še dva judoista Bežigrada, evropska prvakinja Andreja Leški v kategoriji do 63 kilogramov in Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov.