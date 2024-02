Marinič in Metka Lobnik do petega mesta v Bakuju

Slovenska judoista Enej Marinič v odprti moški kategoriji in Metka Lobnik v ženski do 78 kg sta na grand slamu v Bakuju osvojila peti mesti. Bližje odličju je bil Marinič.

Petindvajsetletni judoist Branika je po prostem prvem krogu najprej z dvema akcijama odpravil Jelamana Jergalijeva iz Kazahstana.

Dvoboj z Uzbekistancem Utkirbekom Turobojevom je bil napet, v predzadnji minuti je Marinič tekmeca celo vrgel, a ta ni pristal dovolj na boku. Podobna akcija je sledila na nasprotni strani, kjer pa so tekmecu že dosojen vazari po pregledu posnetka odvzeli. V nadaljevanju pa je bil uspešnejši Turobojev. V repasažu si je Marinič kolajno zagotovil v dvoboju s Korejcem Woohyeokom Songominom.

Nizozemec Jelle Snippe je bil sicer favorit na papirju, lani je osvojil bron na evropskem prvenstvu, a ga je Marinič v lanski sezoni že presenetil, ko ga je ugnal na svetovnem prvenstvu v Dohi. Podobno je bilo danes, kjer je bil Marinič boljši borec in minuto in pol pred koncem povedel. Sodniki pa so tudi ta vazari izbrisali.

V napeti končnici se je zmage veselil Snippe po uspešnem protinapadu pet sekund pred koncem. Marinič je krenil v napad z desno nogo, tekmec se je spretno izmaknil in akcijo nadaljeval v met.

Enej Marinič Foto: Vid Ponikvar

Metka Lobnik z novim korakom proti Parizu

Metka Lobnik je naredila tudi nov velik korak proti olimpijskemu nastopu v Parizu. V tekmo v Azerbajdžanu je vstopila kot 13. na posebni olimpijski lestvici.

Tudi 22-letna tekmovalka Apolona iz Maribora je bila v uvodnem krogu proste, nato pa je še tretjič v karieri ugnala Uzbekisntanko Iriskhon Kurbanbajevo, lani tretjo na azijskih igrah. V nadaljevanju je sklonjene glave s tatamija odšla tudi nekdanja evropska prvakinja in nosilka kolajne s svetovnega prvenstva 28-letna Poljakinja Beata Pacut Kloczko. V polfinalu pa je bila po dobri borbi previsoka ovira 31-letna Guusje Steenhuis.

V boju za bron je bila slovenska borka večji del dvoboja podrejena velikemu upu ukrajinskega juda 20-letni Jelizaveti Litvineko, ki je bila na SP 2021 pri vsega 18 letih že bronasta na SP. V končnici dvoboja pa se je razmerje začelo spreminjati, kot bi Ukrajinki pohajale moči. Dvoboj je šel v podaljšek, kjer je bila po dodatnih 32 sekundah s protinapadom uspešna Ukrajinka.

Čez 14 dni judoiste čaka grand slam v Taškentu, kjer so ob Lobnikovi prijavljene tudi Anja Štangar, Kaja Kajzer, Andreja Leški in prvič v sezoni tudi Anka Pogačnik, v moški konkurenci pa Martin Hojak.