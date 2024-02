Zadnji dan tekmovanja za grand slam v Parizu je 37-letnega Roka Drakšiča, nekdanjega slovenskega judoista, ki je od leta 2020 selektor finske reprezentance v judu, doletela posebna čast. Oboževalci juda so namreč na spletnem glasovanju, kjer so izbirali med predlogi Mednarodne judo zveze, njegovo izjemno sezono s finskim judoistom Martiijem Puumalainenon, izbrali za trenerski dosežek leta 2023. "Nagrada ni samo moja, ampak tudi od tekmovalcev, ki dnevno garajo na blazini," je Roki povedal za Sportal.

Medtem ko slovenski judoisti na olimpijski generalki v dvorani Bercy v Parizu niso stopili na zmagovalni oder, pa sta bila toliko več pozornosti deležna slovenska judoista, ki si zadnja leta kruh služita v dresu tujih reprezentanc.

Rok Drakšič je bil razglašen za trenerja leta 2023:

Roka Drakšiča, selektorja finske reprezentance v judu, so navijači v izboru spletnega glasovanja nagradili za trenerski dosežek leta 2023, njegov nekdanji sotekmovalec iz kluba Sankaku na Lopati, ki ga vodi Marjan Fabjan, Mihael Žgank pa je na pariškem grand slamu zmagal v kategoriji do 90 kilogramov. 30-letni Žgank, ki od leta 2018 nastopa za turško reprezentanco, je v izjemni formi, nepremagljiv je bil že pred tednom dni na Veliki nagradi Portugalske.

Mihael Žgank, slovenski judoist, ki od leta 2018 nastopa za turško reprezentanco, je zmagovalec olimpijske generalke v Parizu. Foto: Reuters

Drakšič je bil ob prejemu nagrade presenečen in navdušen. "Nagrada mi zelo veliko pomeni, še posebej to, da je Svetovna zveza prepoznala naše dobre rezultate in trdo delo. Nagrada ni samo moja, ampak tudi od tekmovalcev, ki dnevno garajo na blazini. Posebna zahvala gre finski judo zvezi, ki me podpira in verjame v moje delo," je povedal za Sportal.

Rok Drakšič in Martti Puumalainen o medsebojnem zaupanju, ki je temelj uspeha:

37-letnik iz Griž je na čelu finske judoistične reprezentance zadnja tri leta in pol, njegovo delo pa je že obrodilo sadove. Njegov varovanec, 26-letni Martti Puumalainen, je na zadnjem evropskem prvenstvu (kjer je slovenska judoistka Andreja Leški postala evropska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov) osvojil naslov evropskega prvaka v kraljevski kategoriji nad sto kilogramov. To je prva medalja za finski judo na prvenstvih stare celine v zadnjih 30 letih in še ena potrditev tega, da se je vodstvo finskega juda odločilo prav, ko je Slovencu ponudilo pogodbo do olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028.

Drakšič s svojim varovancem, Fincem Marttijem Puumalainenom, evropski prvakom v judu leta 2023. Foto: www.ijf.org

Judoisti bodo sezono nadaljevali čez 14 dni v Bakuju.

