Gladka zmaga za velik korak proti evropskemu prvenstvu #foto

Darko Jorgić in kolega so poskrbeli za zmago Slovenije s 3:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Hrastniku so Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar s 3:0 ugnali Ukrajino, s katero se bodo v četrtek pomerili še enkrat.

Če bodo še enkrat zmagali, se bodo že uvrstili na prvenstvo, če bodo zmagali s 3:0, pa bodo zadržali tudi možnosti, da na koncu osvojijo prvo mesto v skupini 6, na katerem je zdaj Romunija, ki je pred časom v Črnomlju Slovence premagala.

Utrinki s prvega dvoboja Slovenije z Ukrajino (foto: Grega Valančič):

Vrhunec prvega obračuna z Ukrajinci je bil dvoboj med Darkom Jorgićem in Mikito Zavado. V prvih dveh nizih Jorgić nikakor ni prišel do svoje igre. V prvem je odpor 17-letnega Zavado strl šele v končnici, ko mu je nasprotnik prišel le na točko zaostanka (8:9). Še težje delo je imel nato v drugem nizu, v katerem je še vodil s 6:3, toda vztrajni Ukrajinec je naprej ubranil dve zaključni žogici, nato še dve, imel sam eno, v četrto pa je Jorgić le strl njegov odpor. V tretjem nizu se je Jorgić le razigral in z igro navdušil Hrastničane.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Morda moja zmaga ni bila tako prepričljiva in da nisem pokazal svoje najboljše igre, toda tudi nasprotnik je igral dobro, imel pa je tudi malce sreče na svoji strani. Toda najbolj pomembno je, da sem na koncu zmagal, še bolj pa, da smo premagali Ukrajino in naredili pomemben korak proti evropskemu prvenstvu. Sicer pa je bilo res nekaj posebnega po desetih letih igrati v svojem mestu in zagotovo si bom to zapomnil za vse življenje. Še bolj vesel bom, če bomo v četrtek ponovili zmago in se dokončno uvrstili na evropsko prvenstvo," je po svojem dvoboju dejal deseti igralec svetovne lestvice ITTF.

Na prvenstvo se uvrstita dve najboljši reprezentanci iz skupin.

Kvalifikacije za EP v namiznem tenisu:



Ukrajina : Slovenija 0:3

Nazar Tretjak : Deni Kožul 0:3 (-2, -7, -6)

Mikita Zavada : Darko Jorgić 0:3 (-8, -13, -2)

Anton Limonov : Peter Hribar 1:3 (-6, 6, -3, -6)