Gimnastično EP decembra na "slovenskem prizorišču" v Mersinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska gimnastika UEG je po današnjem zasedanju izvršnega odbora sporočila težko pričakovano odločitev glede usode evropskih prvenstev v športni gimnastiki. Sprva so ju spomladi zaradi koronavirusne pandemije prestavili v Baku, ta pa je pred tedni odpovedal organizacijo. Novi organizator je postal Mersin, kjer so imeli Slovenci že obilo uspeha.

Evropska zveza bi sicer morala končno odločitev o usodi EP v moški in ženski športni gimnastiki sicer sporočiti že prejšnji teden, a je dala sprva zeleno luč le EP v ritmični gimnastiki, ki bo novembra v Kijevu.

Za obe EP v športni gimnastiki pa je odločitev prestavila na danes. Neuradno je bilo v gimnastičnih krogih moč slišati, da so namesto Bakuja, ki je odpovedal decembrsko organizacijo, kandidaturo pripravljeni prevzeti Madžari ali Turki. Prvi niso dobili dovoljenja oblasti, z drugimi pa so se pri UEG dolgo pogajali za izvedbo in na koncu očitno našli skupen jezik.

EP v moški športni gimnastiki bo turški Mersin, sicer leta 2013 tudi prireditelj sredozemskih iger, na katerih je Sašo Bertoncelj osvojil zlato na konju z ročaji, gostil od 9. do 13. decembra. Vendar prvenstvo ne bo štelo za olimpijske kvalifikacije, so zapisali na spletni strani UEG.

Moškemu EP na istem prizorišču, kjer sta na lanski tekmi svetovnega pokala zmagala tako Teja Belak na preskoku kot Bertoncelj na konju z ročaji, bo nato sledilo še EP v ženski športni gimnastiki, ki bo po istem formatu od 17. do 20. decembra.

Vesela novica za slovenski tabor

To je zelo vesela novica za slovenski tabor, ki se je močno nadejal, da bi EP ostalo na koledarju 2020. Poleg tega je to turško prizorišče slovenski gimnastiki prineslo že kopico uspehov.

"Časa je dovolj. Ne preveč ne premalo. Seveda bo za EP treba otežiti sestavo. Po mojem bom natreniral takšno, s kakršno sem tekmoval na lanskem svetovnem prvenstvo s težavnostjo 15,900 točke. In jo skušal prikazati čim bolj natančno," je načrte razkril Klavora. Foto: Vid Ponikvar

"To je res super novica! Zdaj bo treba malo bolj resno zagrabiti in takoj narediti načrt priprav oziroma tempiranja forme. Ampak k sreči imam že dobro podlago, kar se je nenazadnje pokazalo minuli vikend na svetovnem pokalu v Sombotelu, kjer sem na parterju zmagal. In v tekmi neizmerno užival, saj zelo rad tekmujem," je novico z navdušenjem za STA pospremil Rok Klavora, konec tedna zmagovalec edinega svetovnega pokala v jesenskem delu sezone.

"Res me veseli, da ne bomo imeli celotno jesen le ene tekme. Lažje bo vsak dan garati v dvorani, saj bom imel nov cilj. Ta novica je res dodatna 'brca v rit' za treninge. Časa je dovolj. Ne preveč ne premalo. Seveda bo za EP treba otežiti sestavo. Po mojem bom natreniral takšno, s kakršno sem tekmoval na lanskem svetovnem prvenstvo s težavnostjo 15,900 točke. In jo skušal prikazati čim bolj natančno," je načrte razkril Klavora, ki prizorišče dobro pozna.

"Seveda, v Mersinu sem že tekmoval. Lani sem bil na parterju tam tretji na svetovnem pokalu. Zelo mi je všeč. Tam vse 'štima'. Organizacija je dobra, hotel, hrana ... Res se veselim letošnjega EP," je še dejal slovenski telovadec.

Preberite še: