Francoska drsalca z rekordom do četrtega zaporednega zlata, Grmova 20.

Francoska umetnostna drsalca Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron sta v Moskvi ubranila naslov evropskih prvakov med plesnimi pari. Francoza, ki sta tako slavila že četrtič zapovrstjo na evropskih prvenstvih, sta zmagala zelo zanesljivo, za svoje nastope sta zbrala 203,16 točke.

Francoska umetnostna drsalca Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron sta v Moskvi ubranila naslov evropskih prvakov med plesnimi pari. Foto: Reuters

S tem sta popravila dosedanji točkovni rekord, tudi prejšnja najboljša znamka je bila v njuni lasti.

Srebro in bron sta osvojila ruska para. Druga sta bila evropska prvaka iz leta 2013 Jekaterina Bobrova in Dimitrij Solovjev s 187,13 točke, tretja pa Aleksandra Stepanova in Ivan Bukin s 184,86 točke.

Grmova 20., zmaga ruski najstnici

Slovenska umetnostna drsalka Daša Grm je osvojila 20. mesto, kar je izenačenje njene najboljše uvrstitve s prvenstev stare celine. Dvajseta je bila tudi že leta 2011. Celjanka je nastope v Moskvi končala s 137,31 točke.

Zmagala je šele 15-letna Alina Zagitova, tudi mladinska svetovna prvakinja. Ta je vodila že po kratkem programu, v prostem pa le še potrdila primat na tem prvenstvu. Skupaj je zbrala 238,24 točke.

Srebro je osvojila njena 18-letna rojakinja Jevgenija Medvedjeva, dvakratna evropska in svetovna prvakinja je zbrala 232,86 točke. Bron pa je pripadel 30-letni Italijanki Carolini Kostner, v preteklosti večkratni evropski in enkratni svetovni prvakinji. Ta je skupno dobila 204,25 točke.