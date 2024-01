Jorgić namućil svetovnega prvaka: spektakularen dvoboj

Jorgić, ki je leto 2023 končal na 14. mestu svetovne lestvice ITTF, je na turnirju v dvorani Lusail z nagradnim skladom 340.000 ameriških dolarjev v uvodnem nizu povedel s 7:4 in 9:6. Nato je niz dobil z 11:7. Po izenačenju na 6:6 je z 8:6 in 10:7 v drugem nizi povedel Kitajec in izkoristil prvo priložnost za izenačenje v nizih.

V tretjem je Zhendong, lani je v Durbanu osvojil svetovna naslova med posamezniki in dvojicami, povedel s 5:3 in 7:5. Do konca niza je nato Jorgić dobil le še dve točki. Četrtega je bolje začel Hrastničan in povedel s 3:1, a je bil izid kmalu izenačen na 3:3 in nato še na 6:6. V nadaljevanju je bil Kitajec znova boljši, po 9:7 in 10:8 pa je Jorgić napravil preobrat ter dobil še tri točke v nizu za vodstvo z 11:10.

Po izenačenjih do izida 17:17 je dve točki zaporedoma vendarle zmogel Jorgić in izsili peti, odločilni niz. Zhendong ga je bolje odprl (3:1), a je Jorgić izenačil (3:3) in nato povedel s 7:5. Sledile so tri točke v nizu Kitajca, ki je nato povedel z 10:8 ter izkoristil prvo žogico za zmago.

Kitajčev naslednji tekmec v četrtfinalu bo petintridesetletni Nigerijec Quadri Aruna. Šestnajsti igralec svetovne lestvice je v svoji prvi partiji turnirja s 3:2 v nizih premagal Brazilca Huga Calderana.

Prisotna tudi žalost, saj bi se lahko končalo drugače

"Dvoboj je bil resnično spektakularen, oba sva igrala zelo dobro, žogica je bila veliko na mizi, toda na koncu to ni bilo dovolj za Fan Zhendonga, čeprav sem v petem nizu še vodil s 7:5. Malo mi je v ključnih trenutkih manjkalo tudi sreče, ki je bila bolj na strani tekmeca. Čeprav sem izgubil proti prvemu igralcu sveta, je prisotna žalost, saj bi lahko ta dvoboj tudi dobil," je po dvoboju za slovensko namiznoteniško zvezo povedal Jorgić.

"Na žalost tudi nisem imel sreče z žrebom, ampak vseeno, pomembno je, da sem v leto 2024 vstopil z dobro formo. Po dolgem času sem odigral odlično tekmo, zato zdaj lahko v miru čakam na prihodnje turnirje. Če bom ponavljal podobne igre, bodo prišli tudi rezultati," je svojo igro proti najboljšemu igralcu sveta ocenil najboljši slovenski igralec.

Na kupu celotna smetana

Šestnajst najboljših igralcev nastopa v katarski prestolnici, nihče iz prve šestnajsterice svetovne lestvice ni odpovedal nastopa. Vseh 16 bo nato od 8. do 13. januarja v Dohi nato nastopilo na prvem turnirju WTT Star Contender leta 2024.

Jorgić je v Dohi edini slovenski igralec, medtem ko bosta Deni Kožul in Peter Hribar svojo pot na turnirjih WTT začela v ZDA, kjer bosta nastopila na turnirju Feeder Corpus Christi.