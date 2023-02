Evi Sajko bron na svetovnem pokalu na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborska kegljačica Eva Sajko je na svetovnem pokalu na Reki osvojila bronasto kolajno in ponovila uspeh s prejšnjega tekmovanja pred štirimi leti v češkem Prerovu.

Slovenska reprezentantka je najprej premagala Čehinjo Nikolo Tatoškovo s 3:1 (598:573), nato v četrtfinalu reprezentančno kolegico Majo Plavčak (3:1-566:570). V polfinalu je bila njena tekmica Hrvatica Valentina Gal uspešnejša s 3:1 (556:553), kar je pomenilo bron za Slovenko.

V moški konkurenci je Uroš Stoklas v uvodnem dvoboju premagal Italijana Michaela Ladumera s 4:0 (612:528), nato pa izpadel po četrtfinalnem porazu s Slovakom Erikom Kuno z 1:3 (620:639). Matej Lepej se je poslovil že po 1.krogu, saj je podrl le 9 kegljev manj kot Srb Csongor Baranj (2:2-619:628).

V kategoriji do 23 let je Slovenka Tina Mržljak po dveh zmagah v polfinalu izgubila s Srbkinjo Vladano Obrenić in si prav tako priborila bronasto odličje.