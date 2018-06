Slovenci prepočasni za finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slalomisti na evropskem prvenstvu na divjih vodah v Pragi je polfinalni nastop. Od trojice slovenskih reprezentantov se v finale najboljše deseterice ni uvrstil nihče. Še najbližje sta bila kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Urša Kragelj, ki pa sta delala napake in osvojila 11. mesti. Brez finala je na 14. mestu ostal tudi Luka Božič.

Pri kajakašicah je s polfinalom najhitreje opravila Avstrijka Corinna Kühnle, pri kanuistih je bil najhitrejši Britanec David Florence.

Popoldan bodo tako boji za posamična odličja kanuistov in kajakašic minili brez slovenskega zastopstva, Slovenci bodo lovili ekipna odličja. Pri kanuistih bodo Slovenijo zastopali Savšek, Božič in Jure Lenarčič, pri kajakašicah pa Kragljeva, Eva Terčelj in Ajda Novak.

Preberite še: