Peter Kauzer: Kar si mislijo preostali, me ne zanima

Hrastničan je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom na EP izjavil, da bo skušal češkim tekmovalcem pokvariti državno prvenstvo. Na progi v Pragi je v navadi, da tam prednjačijo domači tekmovalci, a tokrat jim je zabavo pokvaril nihče drug kot Peter Kauzer, za katerega je to že četrta posamična medalja na prvenstvih stare celine. "Zavedal sem se, da so Čehi tukaj zelo močni in da jih je zelo težko premagati na domači tekmi. Ko sem v cilju čakal, kam me bo pripeljal rezultat, sem vedel, da sem blizu medalje, nisem pa si upal pomisliti, da bo ta čas dovolj za zmago. Na koncu se je razpletlo, kot se je."

Navdušuje ga, da je pustil pečat v tem športu

Srebrni z olimpijskih iger v Riu de Janeiru med tekmovalci velja že za pravega veterana. Kljub svojim zrelim športnim letom lahko še vedno konkurira mlajšim tekmecem. Ne le konkurira, ampak jih tudi premaguje. Ali je zaradi tega že deležen kakšnih postrani pogledov?

"Tudi če bi jih bil, se s tem ne bi obremenjeval. Jaz grem naprej po svoji poti in poskušam uresničiti svoje cilje. Kar si mislijo preostali, me ne zanima, je pa vseeno lepo videti, da ti skoraj vsi, če ne vsi, privoščijo takšen uspeh. To pomeni, da si vendarle pustil neki pečat v športu in da imaš spoštovanje preostalih tekmovalcev in trenerjev. To me res navdušuje."

"V polfinalni vožnji sem nekako vedel, kakšen čas bom potreboval, da se lahko uvrstim v finale." Foto: Sportida

Polfinalna vožnja je bila del taktike

V prvem teku hrastniški raketi, kot mu radi pravijo, čoln ni najbolj stekel, saj se je v finale uvrstil šele z devetim časom. Je bilo to del načrta ali mu čoln preprosto ni stekel tako, kot si je želel? "V polfinalni vožnji sem nekako vedel, kakšen čas bom potreboval, da se lahko uvrstim v finale. To pomeni, da sem šel na polfinalno vožnjo bolj nadzorovano, in posledično mi zaradi tega tudi čoln ni stekel najbolje. Vedel sem, da bo dovolj. Pomembno je bilo, da pridem brez napak do cilja."

"Če sem malo pikolovski, bi lahko rekel, da sem imel približno še eno sekundo rezerve." Foto: Sportida

V finalni vožnji je 34-letnemu Kauzerju z bogatimi izkušnjami in eno najbolj prefinjenih tehnik v kajakaški konkurenci le uspelo opraviti z brzicami na reki Vltavi in za seboj pustiti vso smetano evropskega kajaka na divjih vodah. Finalna vožnja je bila videti sanjska, a za hrastniškega perfekcionista sanjska vožnje ne obstaja.

"Ne, ne bi rekel, da je bila to moja sanjska vožnja. Vedel sem, da bom moral za zmago postaviti čas 89 sekund ... Če sem malo pikolovski, bi lahko rekel, da sem imel približno še eno sekundo rezerve, ampak kot sem že povedal, Čehe je na domači progi zelo težko premagati. Ko Jiriu Prskavcu uspe prava vožnja in ne naredi napak, mu težko pridem zraven. Tokrat je k sreči udaril vrata in malo zaostal. Jaz sem pokazal svojo vožnjo in na koncu je to prineslo rezultat," je razkril naš sogovornik, ki je imel s progo v Pragi kar nekaj neporavnanih računov.

Zvesti slovenski navijači ob reki Vltavi. Foto: Sportida

Za lepo vzdušje so skrbeli tudi slovenski navijači

Peter je bil na tej progi vedno zelo hiter, vendar se mu je vedno prikradla (ne)upravičena napaka. Zdaj, kot pravi, je s to progo poravnal vse račune. "V Pragi moram biti res motiviran. Tako kot sem bil na tem prvenstvu. Želja mora biti močna, da se v Pragi lahko dobro pripravim na tekmo. Sicer mi ustrezajo bolj divje proge, tukaj v Pragi pa pride bolj do izraza moč. Moram pa povedati, da je vzdušje res zelo dobro."

Za to vzdušje je skrbelo tudi lepo število slovenskih navijačev. Med njimi sta bili tudi Kauzerjeva žena Janja in hčerka Nola. A kot je Peter poudaril, tako lepo vzdušje naredijo vsi navijači.

Vsaka medalja je bila dosežena s trdim delom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vsaka medalja ima svoje mesto v vitrini

Najboljši slovenski kajakaš na divjih vodah je v svoji karieri osvojil praktično vse. Kljub temu je od zadnje posamične medalje na EP minilo sedem let. Bi imela ta kakšno posebno mesto? "Vsaka medalja si z mojim trdim delom zasluži svoje mesto v vitrini. Po olimpijskih igrah sem rekel, da me prav zanima, kako bom v prihodnje tekmoval, in za zdaj se ne morem pritoževati."