Začetek operacije Tokio. Tokić upa, da bo Sloveniji naklonjena sreča.

V četrtek je Darko Jorgić s Saarbrücknom slavil v prvem krogu četrtfinala lige prvakov proti ekipi Post SV Mühlhausen, pred tem dvobojem pa sta z njim pod vodstvom slovenske selektorke Andreje Ojsteršek Urh trenirala še Deni Kožul in Peter Hribar, medtem ko je Bojan Tokić konec prejšnjega tedna s Carraro osvojil drugo mesto v italijanskem pokalu. Pred odhodom na Portugalsko, kamor bo slovenska izbrana vrsta odpotovala v ponedeljek, bo imela v Ljubljani še nekaj treningov.

"Na olimpijske igre se bo uvrstilo devet ekip. Tiste ekipe, ki se bodo uvrstile v četrtfinale, bodo že neposredno uvrščene na olimpijske igre, ekipe, ki bodo v osmini finala izgubile, pa bodo igrale še enkrat na izpadanje. Najboljša se bo pridružila osmerici. Žal nismo med osmimi nosilci, smo na enajstem mestu, tako da je vse možno," je pred odhodom na Portugalsko dejala slovenska selektorica.

Če bi se Slovenija uvrstila v četrtfinale, bi si že zagotovila nastop na OI 2020 v Tokiu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na Portugalskem bo v moški konkurenci nastopilo 34 držav, nosilci pa so Severna Koreja, Tajvan, Švedska, Francija, Indija, Avstrija, Velika Britanija in Portugalska. V ženski konkurenci med 30 državami Slovenije ne bo.

Tokić navdušen nad predstavami Jorgića

Darko Jorgić je prejšnji teden zmagal v prvem krogu četrtfinala lige prvakov. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Če bi mislili, da nimamo možnosti za uvrstitev na olimpijske igre, sploh ne bi šli na Portugalsko. Naš prvi igralec Jorgić v zadnjem času igra fantastičen namizni tenis, mislim pa, da smo tudi drugi v dobri formi. Dejstvo je, da nismo imeli ravno veliko časa za priprave, saj imamo vsi še klubske obveznosti, ampak tako ali tako mora vsakdo pri sebi skrbeti za pripravljenost. Upam, da bomo imeli tudi malce sreče pri žrebu," si ugoden žreb želi Tokić, ki je 13. januarja praznoval 39. rojstni dan.

Iz kvalifikacij na Portugalskem se bo vsa slovenska četverica preselila v Magdeburg, kjer bo od 28. januarja do 2. februarja prvi letošnji turnir ITTF World Tour Platinum. Do ekipnega svetovnega prvenstva v Busanu v Južni Koreji, ki bo od 22. do 29. marca, bosta Kožul in Hribar igrala na odprtih turnirjih Španije in Portugalske, od 18. do 23. februarja se jima bosta v Budimpešti na ITTF World Touru pridružila Tokić in Jorgić, ki bo 8. in 9. februarja igral na evropskem top 16 v Montreuxu.