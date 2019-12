Kdo je najboljši na svetu v namiznem tenisu?

Ma Long, katerega imajo mnogi za najboljšega igralca vseh časov, se je letos po sedmih mesecih odmora zaradi poškodbe, vrnil za mize in takoj pokazal, da je odlično pripravljen. Na svojem prvem turnirju, mednarodnem prvenstvu Katarja, je premagal vse tekmece, aprila v Budimpešti tretjič zaporedoma postal svetovni prvak, maja pa že osmič v karieri dobil tudi mednarodno prvenstvo Kitajske. To je bil že njegov 28. osvojeni turnir svetovne serije, s katerim je podrl rekord Belorusa Vladimirja Samsonova.

"Nisem si mislil, da lahko še kdaj osvojim to nagrado, zato sem še bolj vesel. Šel sem skozi težke čase, a sem jih po zaslugi mnogo ljudi premagal. Zato bi se zahvalil vsej moji ekipi, družini in navijačem, vsi so mi zelo pomagali. Čaka me še veliko izzivov, namizni tenis mi še vedno pomeni vse," je bil zadovoljen Ma Long, ki je to nagrado še prejel leta 2015 in 2016.

Liu Shiwen je bila najboljša pri ženskah. Foto: Reuters

Še za odtenek boljšo sezono od rojaka je imela Liu Shiwen, ki je postala svetovna prvakinja tako med posameznicami, dvojicami kot z ekipo, poleg tega je dobila tudi svetovni pokal. "Hvala vsem, ki so prepoznali, kar mi je letos uspelo," se je za nagrado, po letu 2015 je bila najboljša drugič, zahvalila Kitajka, ki je po desetih letih in petih neuspešnih poskusih letos vendarle postala svetovna prvakinja, že šestič pa je dobila svetovni pokal.