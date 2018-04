Edino slovensko zmago na EP zabeležil Miha Ivanič med posamezniki

Miha Ivanič je dosegel edino slovensko zmago na evropskem prvenstvu za posameznike in dvojice v badmintonu, ki poteka v Huelvi v Španiji. Med posamezniki je v prvem krogu gladko premagal Grka Iliasa Xanthouja, nato pa klonil proti Izraelcu Mishi Zilbermanu. Sestri Lia in Iza Šalehar sta izpadli v prvem krogu.

Lia Šalehar je med posameznicami in skupaj s sestro Izo Šalehar v dvojicah naletela na premočne nasprotnice že v prvem krogu.

Njuno življenjsko zgodbo smo predstavili v rubriki Slovenci v tujini: "Zanje bova vedno tujki. Še vedno mislijo, da prihajava iz Rusije.

Tako se je EP za slovenske udeležence končalo že v sredo pozno zvečer, ko je Ivanič odigral tekmo proti Izraelcu Zilbermanu, trenutno 54. na svetovni lestvici. Izkušeni Zilberman je v obeh nizih naredil večjo točkovno razliko in tekmo brez težav dobil z 21:10 in 21:8. Ivanič je v prvem obračunu ugnal Xanthouja z 21:11 in 21:10.