Eden najuspešnejših trenerjev: Začetki so bili zelo mučni in stresni #video

Eden tistih, ki je bil zelo vesel zadnjega uspeha Petra Kauzerja, je bil tudi njegov oče in trener Peter Kauzer st. Zmotili smo ga ravno pri organizaciji sprejema, ki ga Petru pripravljajo v torek ob 19. uri pri Brodarskem društvu Steklarne Hrastnik.

Foto: Nina Jelenc

Včasih je bil veliko bolj čustven

Dolgoletni trener je bil še toliko bolj vesel tega rezultata, ker je njegovemu sinu uspelo na progi v Pragi, ki mu ni nikoli ustrezala. Prav za to prvenstvo so spremenili priprave in način veslanja, kar se je izkazalo za pravo potezo. Na enak način so se lotili olimpijskih iger v Riu de Janeiru, kjer je Kauzer prejel olimpijsko srebro.

Oče je eden tistih, ki najbolj trpi ob progi, ko mora spremljati vožnje svojega sina, a kot sami pravi, se je skozi vsa ta leta že malo utrdil. "Pred tem sem bil veliko bolj čustven, danes pa je to postala rutina. Večje zaupanje imam v Petra, saj ima veliko več izkušenj z največjih tekmovanj. In kot sem že pred tem povedal, je tudi priprava na samo tekmo zelo pomembna. Peter je v letošnjem letu veliko voženj odpeljal brez kazenskih sekund, ob vsem tem pa je tudi hiter."

Finalna vožnja Petra Kauzerja na EP v Pragi:

Začetki so bili zelo mučni in stresni

Peter Kauzer pa nima le vloge očeta in trenerja, ampak je, kot sam pravi, deklica za vse, tako da marsikatera naloga pade na njegova pleča. Med drugim organizacija torkovega sprejema. "Imam dolgoletne izkušnje, saj sem že 45 let v tem športu. Je pa res, da zdaj nimam več toliko dela s Petrom kot takrat, ko je bil še mlad tekmovalec. Moj sistem treninga je takšen, da tekmovalca naučiš osnov in poleg tega tudi samostojnosti."

"Priznam, da so bili začetki zelo mučni in stresni, ampak očitno je to prava pot. Peter je danes že toliko izkušenj, da točno ve, kaj mora delati. Midva danes komunicirava samo še s pogledom. Če so morda kakšne težave, se pogovoriva."

Foto: Sportida

Pri teh letih in vsem, kar je doživel …

Aktualni evropski prvak nam je v pogovoru zaupal, da mu vsaka medalja z največjih tekmovanj veliko pomeni. Težko bi izpostavil samo eno. In kako na največje uspehe glede njegov oče, ki ga trenira od samega začetka?

"Tudi meni vsaka njegova medalja veliko pomeni, saj vem, koliko truda je bilo v to vloženo. Vseeno bi lahko izpostavil olimpijsko medaljo, ki si jo je Pero res želel in mu jo je uspelo osvojiti šele v tretjem poskusu. Zelo pri srcu mi je srebrna medalja z evropskega prvenstva leta 2005 v Tacnu, saj se je takrat vse skupaj začelo. Seveda so zelo lepi spomini na čas, ko je postal svetovni prvak in ko je postal zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Ne nazadnje se bom spominjal tudi medalje v Pragi. Pri teh letih in vsem, kar je doživel … To je nagrada za njegov pristop k treningu in do tega športa."

Foto: Grega Valančič / Sportida

V letošnjem letu se je v člansko reprezentanco uspelo uvrstiti kar nekaj mladim tekmovalcem. Med kajakaši je to Niko Testen, med kanuistkami pa je presenetila Eva Alina Hočevar, o kateri smo pred časom že pisali. Kauzer starejši ugotavlja, da imamo pri nas veliko kakovostnega podmladka, vendar pri mladih tekmovalcih pogreša samostojnost.

"Menim, da je to velika težava in da so tekmovalci preveč odvisni od svojih trenerjev. Morda bi lahko malo bolj izkoristili Petrovo znanje. Lahko bi naredili kakšen skupni trening. Vendarle ima olimpijsko medaljo, naslov evropskega, svetovnega prvaka ... Marsikaj bi se lahko naučili od njega," nam je še povedal eden najuspešnejših trenerjev pri nas.