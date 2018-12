Dvoršakova v predolimpijski sezoni stavi na obe disciplini

Za slovensko strelko Živo Dvoršak je navzlic razmeroma kratki karieri izjemno bogata zgodovina. Za najboljšo slovensko tekmovalko z zračno in malokalibrsko puško v zadnjih letih sta že dva olimpijska nastopa v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016, polna pričakovanj vstopa tudi v izjemno pomembno leto pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu 2020.

Sedemindvajsetletna Ljubljančanka je bila pred kratkim petič izbrana za strelsko kraljico v tradicionalni razglasitvi slovenske strelske zveze. Njena zmaga je čista kot solza, v iztekajočem letu se je razvila v vrhunsko športnico in se na tekmah za svetovni pokal trikrat prebila v veliki finale.

Foto: Sportida

Na tekmi v južnokorejskem Changwonu je prvič v karieri stopila na zmagovalni oder, potem ko je osvojila tretje mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Na letošnji drugi tekmi v mehiški Guadalajari se je prav tako prebila do velikega finala - v strelskem maratonu je nato zasedla šesto, z zračno puško pa osmo mesto.

"Pri meni so cilji vedno visoko zastavljeni. Morda bi v tej sezoni lahko na določenih tekmah iztržila še več. Sezona mi bo ostala v spominu predvsem zaradi tretjega mesta na tekmi za svetovni pokal v Južni Koreji, kolajne na sredozemskih igrah v Tarragoni, evropskega rekorda z malokalibrsko puško, ... Vsi ti rezultati mi dajejo motivacijo za naprej. Upam, da bom v novi sezoni vse to ponovila oziroma presegla in v svojo zbirko dodala še kakšen rekord," je o uspešni letošnji sezoni dejala Dvoršakova, nosilka bronastega odličja z evropskega prvenstva z zračnim orožjem v danskem Odenseju 2013 ter trikratna finalistka na teh tekmovanjih v finskem Vierumaekiju 2012, ruski Moskvi 2014 in madžarskem Györu 2016.

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Cilj je kvota za Tokio

"Prihodnja sezona je usmerjena v lovljenje kvote za poletne olimpijske igre v Tokiu, hkrati pa si želim, da nadgradim letošnje izide in se še bolj pogosto uvrščam v finalne nastope na tekmah za svetovni pokal," je dejala Dvoršakova.

"Konec februarja bom odpotovala v indijski New Delhi, marca je na sporedu evropsko prvenstvo z zračnim orožjem v hrvaškem Osijeku, aprila sledi tekma v Pekingu, maja je tradicionalna tekma v nemškem Münchnu, avgusta pa še tekma v brazilskem Rio de Janeiru," je diplomirana finančna matematičarka razgrnila svoj športni program v sezoni 2019 in dodala: "V tej sezoni načrtujem nastope na vseh teh tekmah, če bom osvojila olimpijsko kvoto, pa bom verjetno katero od njih tudi izpustila in svoj koledar prilagodila doseženim ciljem. Naštela sem le najpomembnejše tekme. Sezona bo v vsakem primeru dolga in naporna, saj so na sporedu še številne manjša, a pomembna tekmovanja."

Ljubljančanka je v minuli sezoni napredovala v najbolj raznovrstni in najtežji strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj, v novi sezoni pa vendarle stavi na obe disciplini. "V tej sezoni sem naredila velik preboj z malokalibrsko puško, kar sem deloma že vzela v zakup v pripravah na novo sezono. Konec tega leta sem se že udeležila dveh priprav v tej disciplini, tik pred odhodom v Indijo pa bom opravila še en sklop priprav z malokalibrsko puško. V primerjavi z minulimi sezonami sem v tej smeri naredila veliko več, kar pa ne pomeni, da bom zaradi tega zanemarila zračno puško. Imam velika pričakovanja tudi v tej disciplini," je še na koncu dejala tekmovalka SD Olimpija.