Debevec rekorder tudi v mednarodnem merilu

Živa Dvoršak in Rajmond Debevec (oba SD Olimpija) sta najboljša slovenska strelca v letu 2018. Dvoršakova je petič osvojila laskavi naslov, za Debevca pa je to že 34. naslov najboljšega na tradicionalni 38. razglasitvi Strelske zveze Slovenije, ki je bila v sredo v Ljubljani. V ekipni konkurenci je devetič slavilo SD Grosuplje.

"Leto 2018 je bilo za strelce izjemno leto. Vsi ti vrhunski rezultati nam dajejo zagon za izjemno pomembno naslednjo predolimpijsko sezono, ko se bodo delile kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Srčno upam, da bodo med njimi tudi naši tekmovalci in tekmovalke, čim več jih bomo imeli, bolj bomo veseli," je letošnjo sezono ocenil prvi mož Strelske zveze Slovenije Janez Slapar.

Debevca ni strah za prihodnost slovenskega strelstva

Na olimpijske igre ima prijetne spomine. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Letošnja sezona bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovini strelskega športa. Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec je na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Changwonu znova zablestel v polnem sijaju in osvojil odličje zlatega leska v disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov ter navkljub svojim 55 letom dokazal svojo "strelsko nesmrtnost".

Poleg nosilca zlatega olimpijskega odličja iz avstralskega Sydneyja 2000 in dveh bronastih iz kitajskega Pekinga 2008 ter angleškega Londona 2012 in enega najbolj uspešnih strelcev na svetu vseh časov, se je v tej sezoni zelo izkazal tudi Boštjan Maček. Prekmurec se je po lanski izgubljeni sezoni zaradi poškodbe kolena v tej sezoni v neverjetnem slogu vrnil na veliko strelsko sceno in na evropskem prvenstvu v avstrijskem Leobersdorfu osvojil zlato kolajno v trapu.

"Najbolj sem vesel tega, da sem v tej sezoni videl ogromno mladih strelcev in strelk, ki dosegajo državne rekorde in posegajo po visokih uvrstitvah na mednarodnih tekmovanjih, zato me ni strah za prihodnost slovenskega strelstva. Vesel sem svoje 34. lovorike. Imam srečo, da se ukvarjam s športom, kjer se lahko dosegajo vrhunski izidi tudi v malce zrelejših letih, čeravno priznam, da sem v tem rekorder tudi v mednarodnem merilu," je dejal Debevec.

Kot je dodal, bo naredil vse, da se znova prebije na olimpijske igre v Tokiu 2020, kar bi bile njegove že devete igre po Los Angelesu 1984, Seulu 1988, Barceloni 1992, Atlanti 1996, Sydneyju 2000, Atenah 2004, Pekingu 2008 in Londonu 2012. Prvi korak v tej smeri je že storil in zamenjal opremljevalca malokalibrske puške, boljši rezultati pa so že vidni na treningih.

Dvoršakova na lovu za novimi rekordi

Živa Dvoršak je najboljša slovenska strelka. Foto: Morgan Kristan / Sportida V ženski konkurenci je smetano pobrala Dvoršakova. Nosilka bronastega odličja z evropskega prvenstva z zračnim orožjem v danskem Odenseju 2013 ter dvakratna olimpijka iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 je v tej sezoni prvič v svoji karieri osvojila tretje mesto na tekmi za svetovni pokal. To se je zgodilo v Changwonu, na letošnji drugi tekmi v mehiški Guadalajari pa se je še dvakrat prebila do velikega finala v disciplinah zračna puška in malokalibrska puška trojni položaj.

"Nagrada je potrditev mojega dela. Pri meni so cilji vedno visoko zastavljeni, morda bi v tej sezoni lahko na določenih tekmah iztržila več," je uvodoma dejala 27-letna Ljubljančanka in dodala: "Sezona mi bo ostala v spominu predvsem zaradi tretjega mesta na tekmi za svetovni pokal, kolajne na sredozemskih igrah v Tarragoni, evropskega rekorda z malokalibrsko puško. Vsi ti rezultati mi dajejo motivacijo za naprej, upam, da bom v novi sezoni vse to ponovila oziroma presegla in dodala še kakšen rekord v svojo zbirko."

V mladinski konkurenci sta slavila Anja Prezelj (SD Lotrič Železniki) in Maj Kadunc (SD Trzin), v kadetski Katarina Fevžer (SD Slovenske Konjice) in Jure Sočič (SŠD Murska Sobota), v pionirski pa Zoja Kalin (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) in Timotej Plahut (SŠD Murska Sobota).