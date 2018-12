Venta odslej za Nemčijo

"V Sloveniji je s športnim strelstvom težko kaj zaslužiti in si zagotoviti nekaj finančne ter karierne stabilnosti, sam pa tudi zdaj nisem več tako mlad, zato moram razmišljati tudi o svoji karieri po športu in že zdaj poskrbeti za svojo finančno preskrbljenost. Ker me šport še naprej zelo veseli, ker bi rad še naprej razvijal svoje znanje in imam še vedno visok motiv po vrhunskih rezultatih, sem se odločil za prestop v nemško reprezentanco, kjer bom imel še boljše pogoje ter podporo in si hkrati lažje zagotovil finančno stabilnost. Ta odločitev je bila ena najtežjih v mojem življenju, a v tem trenutku nujna," je na Facebooku med drugim zapisal Venta, ki mu v slovenski reprezentanci ni uspelo doseči kakšnega boljšega rezultata, s katerim bi si odprl pot do zaposlitve in sponzorjev.

Sedemindvajsetletni Ormožan je bil v zadnjih letih najboljši slovenski strelec z zračno in malokalibrsko pištolo. Na svetovnih prvenstvih je najboljši rezultat dosegel letos v južnokorejskem Changwonu, kjer je zasedel 16. mesto, na evropskih prvenstvih pa lani v azerbajdžanskem Bakuju (14. mesto). Na tekmah za svetovni pokal je lani v indijskem New Delhiju osvojil enajsto mesto, vse svoje najboljše izide pa je dosegel v disciplini malokalibrska pištola na 50 metrov.

Novico so potrdili tudi na Strelski zvezi Sloveniji, slovenska selektorica Andreja Vlah je dejala, da mu ne bodo delali težav, da bo dobil izpisnico in od 1. januarja prihodnje leto že lahko nastopal za novo reprezentanco.