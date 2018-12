Debevec še 34. najboljši strelec Slovenije, Dvoršakova petič

Živa Dvoršak in Rajmond Debevec (oba SD Olimpija) sta najboljša slovenska strelca v letu 2018. Dvoršakova je petič osvojila laskavi naslov, za Debevca pa je to že 34. naslov najboljšega na tradicionalni 38. razglasitvi Strelske zveze Slovenije, ki je bila danes v ljubljanskem M hotelu. V ekipni konkurenci je devetič slavilo SD Grosuplje.

Letošnja sezona bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovini strelskega športa. Najboljši slovenski strelec vseh časov je na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Changwonu znova zablestel v polnem sijaju in osvojil odličje zlatega leska v disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov ter navkljub svojim 55 letom dokazal svojo "strelsko nesmrtnost".

Poleg nosilca zlatega olimpijskega odličja iz avstralskega Sydneyja 2000 in dveh bronastih iz kitajskega Pekinga 2008 ter angleškega Londona 2012 in enega najbolj uspešnih strelcev na svetu vseh časov, se je v tej sezoni zelo izkazal tudi Boštjan Maček. Prekmurec se je po lanski izgubljeni sezoni zaradi poškodbe kolena v tej sezoni v neverjetnem slogu vrnil na veliko strelsko sceno in na evropskem prvenstvu v avstrijskem Leobersdorfu osvojil zlato kolajno v trapu.

Živa Dvoršak je petič osvojila laskavi naslov najboljše strelke leta. Foto: Sportida

V ženski konkurenci je smetano pobrala Dvoršakova. Nosilka bronastega odličja z evropskega prvenstva z zračnim orožjem v danskem Odenseju 2013 ter dvakratna olimpijka iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 je v tej sezoni prvič v svoji karieri osvojila tretje mesto na tekmi za svetovni pokal. To se je zgodilo v Changwonu, na letošnji uvodni tekmi v mehiški Guadalajari pa se je še dvakrat prebila do velikega finala v disciplinah zračna puška in malokalibrska puška trojni položaj.

V mladinski konkurenci sta slavila Anja Prezelj (SD Lotrič Železniki) in Maj Kadunc (SD Trzin), v kadetski Katarina Fevžer (SD Slovenske Konjice) in Jure Sočič (SŠD Murska Sobota), v pionirski pa Zoja Kalin (SD Dušan Poženel Rečica pri Laškem) in Timotej Plahut (SŠD Murska Sobota).

Preberite še: