Svetovni prvak Debevec tokrat deseti v Changwonu

Debevec je zadel 573 krogov, od tega 191 v klečečem, 198 v ležečem in 184 v stoječem položaju. Nastopila sta še dva slovenska strelca: Robi Markoja je zasedel 15. mesto, potem ko je zadel 569 (195 kleče, 197 leže in 177 stoje) ter Dušan Ziško, ki je tekmovanje končal na 30. mestu (549 krogov; 174 kleče, 195 leže in 180 stoje).

Slovenija je ekipno tekmo s 1691 krogi končala na šestem mestu. Zlato odličje je osvojila Norveška (1722), srebrno Južna Koreja (1711), bronasto pa Švica (1708).

V posamični konkurenci je slavil Finec Aleksi Leppa (580), drugi je bil Šved Karl Olsson, tretji pa Norvežan Odd Arne Brekne (oba 576).

V petek bo na sporedu še preizkušnja s puško velikega kalibra v trojnem položaju na 300 metrov, slovenske barve pa bodo zastopali Debevec, Markoja in Ziško.