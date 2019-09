Domen Škofic bo izpustil domači Kranj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranj bo konec tedna prizorišče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. Na Zlatem polju se bodo merili vsi najboljši svetovni in slovenski športni plezalci in plezalke, vključno s svetovno prvakinjo Janjo Garnbret in podprvakinjo Mio Krampl. Tekmo bo izpustil najvišje uvrščeni Slovenec med moškimi Domen Škofic.