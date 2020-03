Dogovor v NFL: dodatna tekma v rednem delu, razširjena končnica ...

Zmaga za 60 glasov podpornikov daje temelje za dve moštvi več v končnici in zelo verjetno tudi za 17. tekmo za vsak klub v rednem delu. Doslej so jih moštva igrala po 16.

Kar nekaj zvezdnikov je sicer nasprotovalo predlogu, vključno s podajalcem Seattla Russellom Wilsonom, podajalcem Green Baya Aaronom Rodgersom in branilcem Houstona J.J. Wattom.

Pogodba bo veljala do konca sezone 2030. Zdajšnja bi se iztekla v 2020.

Med predlogi je igralce najbolj skrbelo to, kako bodo njihova telesa prenesla dodatne tekme, pa čeprav jim bodo zagotovili dodaten denar od televizijskih pravic.

Po novem predlogu bosta v končnici dve moštvi več, kar pomeni dodatni tekmi v končnici, v prvem krogu končnice pa bosta prosti le najboljši ekipi konference in ne več po dve najboljši. To bo v veljavo stopilo že v sezoni 2020.

V sezoni 2021 bodo predvidoma uvedli 17. tekmo za vsako ekipo, kar naj bi poskrbelo tudi za več denarja igralcem. Delež od skupnih prihodkov bodo v korist igralcev povečali za en odstotek, torej na 48 odstotkov.

