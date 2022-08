Darko Jorgić po poškodbi Šveda v veliki finale!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v finale evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Hrastničan je bil danes najprej v četrtfinalnem obračunu po uri in dveh minutah igre boljši od Portugalca Tiaga Apolonia s 4:3, nato pa se je v polfinalu pomeril še s Švedom Kristianom Karlssonom, ta pa je po poškodbi v petem nizu dvoboj predal. Jorgić se bo jutri za zlato pomeril z nemškim reprezentantom Dangom Qiujem.

Darko Jorgić je igral v svojem prvem polfinalu na evropskih prvenstvih, izgubil je prvi niz z 9:11, nato v drugem izenačil (11:5), v tretjem povedel (11:3), nato je izenačil Karlsson (11:6), v petem nizu pa je nato Šved pri vodstvu 6:5 za Slovenca nerodno udaril z roko v rob mize in se poškodoval. V daljšem premoru so ga poskušali spraviti v stanje, da bi lahko nadaljeval z dvobojem, a je po tem, ko je prijel za lopar, razočarano spoznal, da ne more nadaljevati.



Jorgić se bo v nedeljo (16.00) z Nemcem Qiujem Dangom spopadel za evropsko zlato. Naturalizirani Kitajec je v drugem polfinalu s 4:1 odpravil Šveda Mattiasa Falcka. Šveda sta se morala zadovolijit z bronastima medaljama.

Jorgić, sicer drugi nosilec evropskega prvenstva v bavarski prestolnici, je v uvodnem krogu ugnal Srba Marka Jevtovića s 4:1, nato pa je na kolena položil še dva Hrvata. Najprej je bil boljši od Filipa Zeljka s 4:2, v osmini finala pa od Tomislava Pucarja s 4:1.