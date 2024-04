Darko Jorgić v Macau obstal v osmini finala

V skupinskem delu svetovnega pokala je Jorgić v svoji skupini premagal Portugalca Tiaga Apolonia s 4:0 in igral neodločeno proti Sangsu Leeju iz Južne Koreje ter se uvrstil na glavni turnir, kjer so igrali le zmagovalci skupin.

V osmini finala je bil njegov tekmec 28-letni Gaoyuan, ki se lahko pohvali tudi s tremi naslovi ekipnega svetovnega prvaka, dvakrat pa je bil tretji v moških dvojicah in enkrat v mešanih dvojicah.

"Prva dva niza sta šla kar nekako prehitro mimo mene. Nisem in nisem našel rešitve na njegov servis, vračanje je bilo slabo, prav tako nisem najbolje odigral prvih žog. V tretjem sem povedel celo 9:6 in že takrat imel priložnost, da bi se vrnil v dvoboj, vendar je Lin v ključnih trenutkih odigral bolje in ta niz zasluženo dobil," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Jorgić.

"Tudi po zaostanku treh nizov sem verjel, da ga še lahko premagam. V vsakem nizu sem dal svoj maksimum, v šestem nizu vodil s 6:3, vendar to ni bilo dovolj. Morda sem bil ves čas preveč pasiven, je pa res, da ko sem odigral čvrsto, je imel vedno odgovor. Na koncu si nimam česa očitati, dvoboja sicer nisem odigral na najvišji ravni, sem pa dokazal, da se tudi z ne najboljšo igro da igrati proti Kitajcem, vseeno pa to ni bilo dovolj za preboj v četrtfinale," je dodal Slovenec.

Ta je predstavil tudi načrte za prihodnost. "Do olimpijskih iger načrtujem še štiri turnirje, morda tudi kakšnega več, kar bo odvisno od tega, koliko točk bom imel na svetovni lestvici, saj želim priti med nosilce. Že 1. maja naprej me čaka turnir Smash v Savdski Arabiji, ki bo zame zelo pomemben, saj se bo na njem dalo dobiti veliko točk, potem grem na Champions v Chongqing na Kitajskem, pred turnirjem v Ljubljani pa bom nastopil tudi v Zagrebu," je pojasnil Jorgić.

