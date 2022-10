Covid jih je zdesetkal, a ob 60-letnici predaje ni

"Časi pandemije so bili za nas zelo težavni. Izgubili smo financiranje države v okviru letnega programa za šport in generacije mladih igralcev," je v pogovoru za Sportal trenutno kondicijo ragbija v Sloveniji opisal Ivan Šček, ki je spomladi prevzel funkcijo predsednika Rugby zveze Slovenije. Po štirih letih se je vrnil v ragbi, potem ko je bil pred leti med najzaslužnejšimi za to, da se je o ragbiju – še posebej v obdobju igranja bratov Škofic za reprezentanco – več pisalo v medijih. "Upoštevali smo vsa navodila NIJZ, ki so prepovedovala treninge in zbiranje. Medtem ko so bili drugi športi inovativni in so zadržali mlade z različnimi aktivnostmi, mi nismo bili, zdaj pa se spopadamo z izpadom igralcev. Zato sem se tudi vrnil. Kolikor je meni dal ragbi, mu bom težko kdaj vrnil."

Foto: Grega Valančič/Sportida Šestdesetletnica in zgodbe odrekanja veteranov te igre pri nas so dodaten motiv, da zdesetkana nova generacija zgodbo nadaljuje. "Ragbi je eden od tistih športov, kjer so veterani in aktivni igralci zelo povezani med sabo. Ta tretji polčas, druženje je najboljši del, ko aktivni igralci poslušajo anekdote veteranov. Kako so na primer potovali na tekme z vlakom. Vedno smo bili povezani. Zdaj ko smo v slabem stanju na igrišču in ob njem, šele dojemamo, koliko so morali veterani žrtvovati, da so v še hujših časih ohranili ta šport. To nam daje optimizem in dolžnost, da ob tej obletnici ohranimo klube, zvezo in igranje na čim višji ravni."

"Četudi bo 30:0 za Malto, jaz danes verjamem, da lahko zmagamo"

Slovenska reprezentanca je na prvi tekmi omenjenega tekmovanja visoko izgubila proti Cipru (7:56). Malta je sicer ena od močnejših držav v ragbiju in eden od tradicionalno težjih nasprotnikov za Slovenijo, pa vendarle je Šček optimističen: "Da, so možnosti za zmago. Tudi Malta je imela turbulentne čase. Tudi oni imajo okrnjen proračun. Večina igralcev prihaja z Malte, ne več iz Anglije, kot je bilo to v zadnjih letih. Malta je sicer favorit skupine, a je izgubila prvo tekmo, kar nam dajo dodatno motivacijo." Maltežani so doma s 14:23 klonili proti Bolgariji. "Četudi bo 30:0 za Malto, jaz danes verjamem, da lahko zmagamo," še dodaja Šček.

Tekma Slovenija – Malta bo v soboto ob 15. uri na igrišču Oval v Ljubljani. Priložnost, da se trdoživim fantom z ovalno žogo poklonite tudi ljubitelji slovenskega športa. Pred tekmo bodo pripravili krajšo slovesnost, na kateri se bodo poklonili veteranom slovenskega ragbija, klubom in zaslužnim delavcem. Eden od teh je gotovo Peter Kavčič, eden od najuspešnejših slovenskih igralcev vseh časov, tudi med najboljši strelci v Evropi, saj je aktivno igral ragbi od 18. do 42. leta. Kariero je sklenil letos.