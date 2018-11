Celjani verjamejo, da lahko z navijači presenetijo Nantes

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v nedeljo ob 17. uri v 10. krogu lige prvakov gostili francoski Nantes. Pivovarji si na pomembnem obračunu in v lovu na dve točki želijo pomoči navijačev, ki so jih pred kratkim ponesli do velike zmage nad Zagrebom.

Nantes je ena najuspešnejših ekip zadnjih sezon. Gre za lanskega finalista lige prvakov, dvakrat pa je bil v preteklosti tudi že finalist pokala EHF. Trenutno so vodilna ekipa francoske lige (11 tekem/10 zmag), v ligi prvakov pa v tej sezoni niso tako uspešni kot v pretekli. V devetih krogih tekmovanja so zbrali osem točk, v novembrskih tekmah so jih osvojili polovico, ko so doma premagali Zagreb, z njim in Zaporožjem remizirali v gosteh, doma pa presenetljivo izgubili z Ukrajinci.

Izenačenost skupine B je izjemna, tretji Flensburg ima deset, četrti Nantes osem točk, Zaporožje sedem, Skjern, Zagreb in Celje pa po šest. Kot so Celjani priznali sami, bodo morali v nedeljo prekositi sami sebe. Nihanja, ki se jim pojavljajo med tekmami, so velika, še večja pa so med tekmami doma in v gosteh, kar je pred obračunom v Zlatorogu zelo dober podatek.

Proti Nantesu so slovenski prvaki v Franciji doživeli boleč in visok poraz (38:27), pred tokratnim obračunom pa si želijo podobnega vzdušja in polne dvorane kot proti Zagrebu.

"Pred nami je domača tekma in glede na predstave v tej sezoni bomo doma igrali dobro," napoveduje trener Celja Tomaž Ocvirk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener Celja: Doma smo optimisti

"Pred nami je domača tekma in glede na predstave v tej sezoni bomo doma igrali dobro. Z vzrokom slabih predstav na gostovanjih se bomo ukvarjali v nadaljevanju. Igralci si ves čas želijo, a v gosteh delamo napake, ki jih drugače ne počnemo. Na domači tekmi smo optimisti, seveda pa nas ne čaka lahka tekma," je uvodoma dejal trener Tomaž Ocvirk.

Zaveda se, da bosta točki z nedeljske tekme zelo pomembni za nadaljevanje: "Nevarnosti francoske ekipe pretijo od vsepovsod, zato bomo morali pokazati najboljšo partijo. Boriti se bomo morali maksimalno, obramba mora biti neprebojna, agresivna, zapreti poti na krožnega napadalca, imeti moramo dobre vratarje, zato da lahko pridemo do hitrih nasprotnih napadov. To so naše možnosti, a potrebovali bomo še dodatno pomoč navijačev."

O tej pomoči polnega Zlatoroga je spregovoril tudi Jaka Malus: "V Franciji smo izgubili z visoko razliko in prepričan sem, da bomo v Zlatorogu dokazali, da to ni bil realen rezultat. Pred polno dvorano se lažje igra, lažje se diha, na igrišču letiš, kar smo dokazali na vseh domačih tekmah."