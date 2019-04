Cambridge zmagovalec letošnje prestižne veslaške regate

Pri Cambridgu je imel eno od odločilnih vlog tudi nekdanji olimpijski prvak James Cracknell, ki je pri 46 letih postal najstarejši udeleženec tekme z dolgo zgodovino. Cracknell, olimpijski prvak iz let 2000 in 2004 in šestkratni svetovni prvak, je vodil osmerec Cambridga, ki je slavil za dolžino čolna s časom 16:57 minute.

Uradno je veslaško kariero sicer končal leta 2006, a je pozneje našel druge izzive v tem športu: preveslal je 156 milj dolg maraton Sables in veslal prek Atlantika, pri športnem početju pa jo je tudi grdo skupil, ko ga je med kolesarjenjem v ZDA pred leti zbil tovornjak. Letos pa ga je zamikal še izziv, ki ima v britanski športni tradiciji posebno mesto že od leta 1829.

"Na startu sem že mislil, da ne bo šlo. Toda pozneje je bilo bolje, čeprav tekmeci niso popuščali. Ni bila ravno predstava za desetko, a za kakšno osmico ali devetko pa že," je zmago po študentsko ocenil veslaški veteran Cracknell.

Oxford je na 6,8 kilometra dolgem odseku Temze med krajema Putney in Mortlake zaostal dve sekundi,

Cambridge je za popolno prevlado na tradicionalnem dvoboju dobil še žensko tekmo, ta sicer nima tako dolge zgodovine; veslačice Cambridga so bile letos zelo prepričljive, tekmicam so ušle za pet dolžin čolna ter slavile tretjič v nizu in skupno 44., Oxford ima 30 zmag. V ženski konkurenci so dirko prvič izvedli leta 1927, redno pa tekmo prirejajo od leta 1964.