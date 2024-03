Cambridge na onesnaženi Temzi dobil 169. dvoboj univerz

Tradicionalni veslaški obračun osmercev univerz Oxforda in Cambridga na reki Temzi je danes dobil Cambridge. Zmagala sta tako moška kot ženska posadka te univerze, letošnje dogajanje pa je zaznamovala tudi precej onesnažena reka Temza.

Foto: Reuters Za veslače Cambridga je letošnja zmaga peta v zadnjih šestih letih, skupno pa po že 169. izvedbi tekme, ki sega v davno leto 1829, zdaj svetlomodra zasedba vodi s 87 zmagami proti 80 temnomodrega Oxforda. En dvoboj se je končal neodločeno. Cambridge je na štartu bolje začel, a se je Oxford pozneje približal. Na polovici preizkušnje je Cambridge vodil za dolžino čolna in pol, potem pa do konca brez težav ostal v visokem ritmu in slavil zanesljivo s 3,5 dolžine čolna naskoka s časom 18:56 minut.

V ženski konkurenci, kjer je številka dvobojev zdaj pri 78, je bila še sedmič v nizu boljša posadka iz Cambridga. Veslačice Oxforda so sicer bolje začele in vodile, a je nato Cambridge prevzel pobudo. Oxford je ob koncu skorajda trčil v čoln tekmic, po dvoboju pa tudi neuspešno vložil pritožbo, ker naj bi nasprotnice zašle v njihovo linijo. Skupno je na ženskih tekmah prav tako boljši Cambridge, ki ima zdaj po novem 48 zmag, Oxford ostaja pri 30.

Pred tekmo, ki v veliki Britaniji zaradi dolge tradicije predstavlja enega od vrhuncev športnega leta, je sicer precej razburjenja povzročila analiza vode. Reka Temza je po ugotovitvah zadnjih raziskav precej onesnažena, v njej so na območju, kjer poteka tekmovanje, našli povišano raven prisotnosti bakterije e.coli, kar je znak povečanega fekalnega onesnaženja. Iz tabora Oxforda so pred dirko sporočili, da so imeli nekateri njihovi člani zdravstvene težave, verjetno povezane prav s kakovostjo vode.

