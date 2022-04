Na Temzi zmagi veslačev Oxforda in veslačic Cambridgea

Na sloviti regati na Temzi so se letos zmage veselili veslači univerze Oxford in veslačice univerze Cambridge.

Veslači Oxforda so v dvoboju s tekmeci univerze Cambridge prišli do 81. zmage na 167. prestižnem dvoboju britanskih univerz. Zmagovalci so traso na Temzi, ki so jo na tej reki izpeljali prvič po treh letih, premagali v času 16:47 minute ter prekinili niz treh zmag Cambridgea v letih 2018, 2019 in 2021.

Preizkušnja leta 2020 je v celoti odpadla, lani pa so zaradi varnostnih razlogov v zvezi z mostom Hammersmith na skrajšani progi veslali na Veliki Ousi v Cambridgeshiru.

Letos je dvoboj znova potekal brez omejitev, pred dirko favorizirani veslači Oxforda pa so zanesljivo slavili za skupno 81. zmago te prestižne univerze. Zdaj za tekmeci zaostajajo za štiri zmage.

"Uresničili smo vse načrte v zadnjih šestih, sedmih mesecih. Za nas je to uresničitev sanj. To dirko gledam zadnjih deset let in ta zmaga mi ogromno pomeni," je dejal kapetan Oxforda Jack Tottem.

"Veliko let že poskušam in veliko let mi je spodletelo. Načrt je bil, da hitro začnemo in takoj ustvarimo razliko. Sam sem bil po osmih minutah povsem brez moči, kolegi v ekipi pa so mi pomagali veslati naprej," pa je dejal Tottemov moštveni kolega Tobias Schroder.

V ženski konkurenci je petič zapovrstjo slavila univerza Cambridgea, tokrat v času 18:23 minute. Veslačice te univerze imajo zdaj 46 zmag, Oxford pa 30.

Dirka osmercev obeh prestižnih univerz oziroma "The Boat race" je bila prvič na vrsti leta 1829, od leta 1855 pa z izjemo obeh svetovnih vojn ter prekinitve zaradi pandemije novega koronavirusa poteka vsako leto.