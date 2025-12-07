Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
12.59

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kegljanje

Nedelja, 7. 12. 2025, 12.59

1 ura, 36 minut

Kegljanje, liga prvakov

Calcit in Radlje izpadla v osmini finala kegljaške lige prvakov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kegljanje, keglji, splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska predstavnika v kegljaški ligi prvakov v povratnih tekmah osmine finala nista uspela nadoknaditi zaostanka iz prvih dvobojev in sta izpadla. Kegljačice kamniškega Calcita so doma s slovaško Podbrezovo izgubile z 2:6 (3326:3470), kegljači iz Radelj pa niso bili kos slovitemu nemškemu moštvu Rot Weiss Zerbstu. Izgubili so z 2:6 (3671:3741).

Kamničanke so upale, da jim bo na domačih stezah uspel podvig in bodo presenetile Slovakinje. Vendar se je izkazalo, da so bile gostje premočne tekmice. Odločno sta se uprli le Tadeja Kokalj, ki je s 552:541 premagala Danielo Mocovo in njeno zamenjavo Kamilo Vrbovo. Drugo točko je osvojila Lea Drnovšek proti Nadi Poliakopvi (3:1, 591:589).

V Radljah se je tudi v povratni tekmi zmage veselilo nemško moštvo. Točki za domače sta dosegla Uroš Stoklas, ki je z najboljšim posamičnim izidom premagal Roberta Ernješija s 4:0 (647:582) in Vid Ponebšek. Slednji je bil boljši od Alexa Carla in njegove zamenjave Tima Brachtela s 3:1 (645:641). Nemško moštvo je podrlo 70 kegljev več.

kegljanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.