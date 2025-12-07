Calcit in Radlje izpadla v osmini finala kegljaške lige prvakov

Slovenska predstavnika v kegljaški ligi prvakov v povratnih tekmah osmine finala nista uspela nadoknaditi zaostanka iz prvih dvobojev in sta izpadla. Kegljačice kamniškega Calcita so doma s slovaško Podbrezovo izgubile z 2:6 (3326:3470), kegljači iz Radelj pa niso bili kos slovitemu nemškemu moštvu Rot Weiss Zerbstu. Izgubili so z 2:6 (3671:3741).

Kamničanke so upale, da jim bo na domačih stezah uspel podvig in bodo presenetile Slovakinje. Vendar se je izkazalo, da so bile gostje premočne tekmice. Odločno sta se uprli le Tadeja Kokalj, ki je s 552:541 premagala Danielo Mocovo in njeno zamenjavo Kamilo Vrbovo. Drugo točko je osvojila Lea Drnovšek proti Nadi Poliakopvi (3:1, 591:589).

V Radljah se je tudi v povratni tekmi zmage veselilo nemško moštvo. Točki za domače sta dosegla Uroš Stoklas, ki je z najboljšim posamičnim izidom premagal Roberta Ernješija s 4:0 (647:582) in Vid Ponebšek. Slednji je bil boljši od Alexa Carla in njegove zamenjave Tima Brachtela s 3:1 (645:641). Nemško moštvo je podrlo 70 kegljev več.