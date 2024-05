Brez slovenskega finala v Šanghaju

Od osmih Slovencev, ki so se udeležili tekmovanja v Šanghaju, so se v sobotni polfinale uvrstili štirje Luka Potočar in Anže Peharc pri moških ter Lucija Tarkuš in Mia Krampl pri ženskah.

Slovenci so v polfinale vstopili z velikimi pričakovanji, a se niso prebili med najboljšo osmerico.

Olimpijske sanje se za Slovence s tem niso končale. Potniki za OI namreč še ne bodo znani po nedeljskem finalu v Šanghaju. Tekmovalce med 19. in 23. junijem v Budimpešti čaka še drugi kvalifikacijski krog in le najboljša deseterica pri ženskah oziroma moških v seštevku obeh tekem bo potovala v Pariz.

Na voljo še eno mesto

Slovenija ima pri moških odprti obe kvoti za OI, pri ženskah pa je ob branilki olimpijskega zlata Janji Garnbret na voljo še eno prosto mesto za Pariz.

Janja Garnbret ne tekmuje na Kitajskem. Olimpijska šampionka si je namreč olimpijsko vozovnico zagotovila med prvimi, kot svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost je vozovnico za Pariz potrdila lani avgusta na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici.

Peharc je v polfinalu končal na 14. mestu. Foto: Grega Valančič

Peharc je z osvojenim izkupičkom 76,7 točke od 200 možnih, ki so bile na voljo tretji dan tekmovanja v Šanghaju, v polfinalu končal na 14. mestu, Potočar z 68,9 točke pa je dosegel 15. mesto.

Tekmovalce je danes čakal preizkus na balvanih in težavnosti, najboljši po obeh preizkušnjah se bodo nato merili v finalu. Na vrhu seštevka pri moških je Dohyun Lee iz Južne Koreje (147,7 točke) kot sedmi po balvanskem delu polfinala in prvi po težavnosti.

Peharc je balvansko rundo tekmovanja končal na 11. mestu, v težavnosti pa je bil 20. od 20 polfinalistov. Potočar je bil v težavnosti sedmi, na balvanih pa 18.

Mia Krampl: Občutki so nekako mešani

Pri ženskah je na vrhu Chaehyun Seo iz Južne Koreje s 139,3 točke kot osma po balvanih in najboljša v težavnosti. Mia Krampl, 11. v težavnosti in 12. po balvanih, je v polfinalu dosegla 12. mesto (76,5 točke), Lucija Tarkuš pa je bila 18. (49,2 točke) kot 12. v težavnosti in 17. na balvanih.

"Po današnjem polfinalu so občutki nekako mešani, predvsem v težavnosti sem pričakovala več. Ne vem, ali je bil problem v glavi ali v rokah, to bom skušala ugotoviti v naslednjih dneh," ni bila z izkupičkom zadovoljna najboljša Slovenka v Šanghaju Krampl, ki ima od osmerice Slovencev edina že olimpijsko izkušnjo z OI leta 2021 v Tokiu.

V svojem nastopu bo skušala poiskati tudi dobre stvari. "Definitivno je dobra popotnica za Budimpešto, kamor grem lahko samozavestno, ampak najprej pa domov, pa narediti še nekaj zadnjih treningov, gremo dalje," ni upanja izgubila Krampl.

Vita Lukan, Sara Čopar, Martin Bergant in Zan Lovenjak Sudar so tekmovanje končali že v petek v predtekmovanju.

Preberite še: