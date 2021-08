Zlati in srebrne: bravo, slovenski mladi kegljači #kegljanje

Kakšen začetek svetovnega prvenstva v kegljanju - prvi tekmovalni dan so v kategoriji ženske ekipno U-18 Slovenke v postavi Iris Zoran, Sara Rovtar, Špela Kunčič in Tea Repnik osvojile srebrno medaljo. Naslednji dan so moški ta uspeh še nadgradili in v postavi Primož Kastaneto, Aljaž Žigon, Gašper Urbas in Vid Ponebšek postali svetovni prvaki.

Slovenska ženska reprezentanca U-18 v postavi Iris Zoran, Sara Rovtar, Špela Kunčič in Tea Repnik je na ekipni tekmi svetovnega prvenstva, ki se je v nedeljo s prvo tekmo pričelo v Kranju, osvojila odlično drugo mesto in s tem srebrno medaljo. Vse štiri igralke so si tudi zagotovile nastop v finalu posameznic, kamor se je uvrstilo 24 najboljših igralk iz ekipne tekme. Zlate medalje so se veselile reprezentantke Hrvaške, ki so slovensko četverico premagale za vsega sedem kegljev. Bron so osvojile reprezentantke Srbije.

Moški svojo nalogo opravili z odliko

Slovenska moška reprezentanca U-18 v postavi Primož Kastaneto, Aljaž Žigon, Gašper Urbas in Vid Ponebšek je na ekipni tekmi svetovnega prvenstva prepričljivo osvojila naslov svetovnih prvakov. Ponovno se je izkazala cela ekipa, saj so si vsi štirje tekmovalci zagotovili nastop v četrtkovem finalu posameznikov. Srebro gre na Madžarsko, bron pa v Srbijo.

Naši tudi med posamezniki v igri za medalje

Pri moških je glede na posamezne rezultate trenutno v vodstvu Martin Cserpnyak, ki je na ekipni tekmi podrl 627 kegljev. Na drugem mestu je Fran Hecimovič s 606 podrtimi keglji in na tretjem Primož Kastaneto s 596 podrtimi keglji. Na petem mestu je Gašper Urbas s 588 in na sedmem Vid Ponebšek s 587 podrtimi keglji. Na trenutno 19. mestu je Aljaž Žigon s 558 podrtimi keglji.

Pri ženskah je po prvem nastopu v vodstvu Amela Nicol Imsirovič s Hrvaške s 608 podrtimi keglji. Naša Iris Zoran je podrla 591 kegljev in je na drugem mestu. Tretja je še ena Hrvatica, Sara Pejak s 576 podrtimi keglji. Na petem mestu je Tea Repnik s 571 podrtimi keglji. V četrtek se bosta za medalje borili tudi Sara Rovtar s 549 in Špela Kunčič s 542 podrtimi keglji.

Že prvi tekmovalni dan so nas razveselile ženske z drugim mestom in tako z odličnim kegljanjem le napovedali, da je slovenska reprezentanca na letošnjem domačem svetovnem prvenstvu izjemno pripravljena.