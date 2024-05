Božič in Savšek še vedno na čelu kakovostne lestvice, Eva Terčelj druga

Mednarodna kajakaška zveza (ICF) je po evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Ljubljani izdala novo svetovno jakostno lestvico. Med kanuisti na njej še vedno kraljujeta Luka Božič in Benjamin Savšek, ki sta na prvem in drugem mestu. V ženskem kajakaškem krosu je Eva Terčelj druga.

Med kajakaši je najvišje uvrščeni Slovenec Peter Kauzer, ki je peti, Terčelj je deveta, Eva Alina Hočevar je med kajakašicami 16., dve mesti boljša je med kanuistkami, njen brat Žiga Lin, evropski prvak v kanuju in četrti na tacenskem prvenstvu v kajaku, pa je med kajakaši napredoval na 34., med kanuisti pa na 13. mesto.

Lestvica vključuje tekmovanja zadnjih dveh let, med njimi svetovna in kontinentalna prvenstva, svetovne pokale in tekme za točke ICF.

Po uspešnem evropskem prvenstvu v Ljubljani so se sicer slalomisti na divjih vodah naprej odpravili v Pariz na priprave na olimpijski progi, zdaj pa so že v Augsburgu, kjer jih ta konec tedna čaka prva tekma za svetovni pokal v sezoni 2024.

Tudi letos bodo slalomisti na divjih vodah tekmovali na petih tekmah za svetovni pokal. Prva je na sporedu ta konec tedna v Augsburgu, junija sledita preizkušnji v Pragi in Krakovu, septembra pa bosta organizirani še dve tekmi, in sicer v Ivrei in La Seu d'Urgellu.

Benjamin Savšek Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska ekipa bo nekoliko spremenjena

Slovenska ekipa v Nemčiji bo nekoliko spremenjena glede na tisto, ki je nastopala na domačem evropskem prvenstvu, a le na tekmah kajakaškega krosa. V slalomskem delu svetovnega pokala bodo na startu namreč kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar, naša zmagovalna trojica prvenstva stare celine, med kanuistkami bodo na startu Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog, med kajakašicami Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak, med kajakaši pa Peter Kauzer, Lan Tominc in Žiga Lin Hočevar.

V ženskem kajakaškem krosu bodo na startu Ajda Novak, Lea Novak, Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, v moškem pa Tine Kancler, Jakob Šavli, Žiga Lin Hočevar in Žan Jakše.

Tekmovanje se bo začelo v četrtek popoldne, ob 14. uri, ko kvalifikacije čakajo kajakašice in kajakaše. V petek zjutraj, ob 8.15, bodo v kvalifikacijah veslale še kanuistke in kanuisti. Ob 14. uri bodo v polfinalnih vožnjah svojo formo kazale kajakašice in kajakaši, ki jih finale čaka ob 16.45. V soboto se bodo polfinalne vožnje kanuistk in kanuistov začele ob 9. uri, finale bo sledil ob 11.30. Nedeljski program bo v celoti namenjen kajakaškemu krosu. Ob 8.45 so na sporedu kvalifikacijske vožnje na čas, ob 11.15 sledi prvi krog tekem po skupinah na izpadanje, od 12.15 dalje pa bodo na sporedu četrtfinalni, polfinalni in finalni boji.

Preberite še: