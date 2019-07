Borca tako krvavela, da je ring postal spolzek in nevaren

Borca sta se spopadla za naslov velterskega prvaka organizacije Cage Warriors, a je njun spopad sodnik v ringu Marc Goddard prekinil v tretji rundi, dvoboj pa se je končal z neodločenim izidom.

Dalby/Houston ends in a No Contest with both fighters bleeding all over the place - Absolute horror show. #CW106 😱 pic.twitter.com/gdyOxlYTqv

In kaj je bil razlog za prekinitev dvoboja? Preveč krvi v ringu, je pojasnil sodnik Goddard, ki je ob posvetu z zdravnikom ob ringu sprejel odločitev in prekinil mučno dogajanje, ko je borcema začelo drseti na ogromnih količinah krvi, ki sta jo spustila na tla ringa. Podlaga je postala prenevarna za nadaljevanje borbe, je bil uraden razlog za prekinitev.

We are all winners tonight #CW106



The referee and medical officials have called a stop to the action before the end of round 3, declaring our main event a No Contest. pic.twitter.com/ireRWC4KAt