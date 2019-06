Vesela novica za boks: lov na olimpijske medalje uradno odprt!

Omenjeni odločitvi je izvršni odbor Moka sprejel že na seji 22. maja in so o njej sedaj odločali še delegati na skupščini ter odločitev z več kot potrebno dvotretjinsko podporo pričakovano potrdili. Boks, ki je na programu OI od leta 1904, tako ostaja olimpijski šport. Aiba, z 203 članicami tretja največja športna zveza na svetu, pa tako ne bo mogla pripraviti kvalifikacij in sodelovati v olimpijskem programu v japonski prestolnici.

Odločitev Moka pomeni, da bo v Tokiu sodelovalo 286 boksark in boksarjev, v osmih moških in petih ženskih kategorijah. Za organizacijo kvalifikacijskih turnirjev in olimpijskega zaključka v japonski prestolnici pa je bila že konec maja ustanovljena posebna delovna skupina, ki jo vodi Morinari Watanabe, predsednik Mednarodne gimnastične zveze. Pripravili bodo nov olimpijski boksarski koledar, kvalifikacije za Tokio 2020 pa potekale med januarjem in majem prihodnje leto.

V Tokiu potekajo priprave na največji športni dogodek. Foto: Reuters

Novembra lani je Mok ustavil priprave Aibe za boksarska tekmovanja na prihodnjih OI. Aiba je že nekaj časa v sporu z Mokom, ki ji je očital neustrezno sojenje na OI, sporno financiranje, pomanjkljive protidopinške ukrepe in neustrezno vodenje zveze.

Aiba ima 14 milijonov evrov dolgov, ki naj bi jih pokrili Rusi. Poleg pomanjkljivih dopinških ukrepov, te so precej že popravili in povečali število kontrol, pa je pred tremi leti izbruhnila sodniška boksarska afera pred in na OI v Riu de Janeiru; kar 36 sodnikov in drugih uradnih oseb je bilo suspendiranih zaradi očitanih nepravilnosti.