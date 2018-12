Bo moral aktualni svetovni prvak končati svojo kariero?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so razglasili kajakaša in kajakašico leta. To sta postala Urša Kragelj in Simon Oven. Drugi se celo spogleduje s koncem kariere, saj mu trenutne finance ne omogočajo, da bi lahko nemoteno treniral.

Za seboj pustil tudi Petra Kauzerja

Simon Oven je letos dosegel edinstven uspeh, potem ko je osvojil naslov svetovnega prvaka v klasičnem spustu, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu tekmovalcu v samostojni Sloveniji, niti v nekdanji Jugoslaviji. Kako velik je ta uspeh, pove že podatek, da je pri glasovanju za kajakaša leta za seboj pustili tudi Petra Kauzerja. Hrastničan je letos postal evropski prvak.

"Imel sem malce sreče, da slalomisti letos niso dosegli vrhunskega rezultata. Meni je uspelo. Vse se je izšlo," nam je v uvodu skromno povedal Oven, ki je ob naslovu svetovnega prvaka zmagal tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Da zasluži kakšen dodaten evro, dela kot trener mlajših tekmovalcev. Foto: Vid Ponikvar

Za takšne uspehe Simon, ki velja za izredno pridnega in marljivega tekmovalca, trenira tudi po trikrat na dan. V profesionalnem športu je tako, da se moraš treningom posvetiti 100-odstotno, če želiš dosegati tako vrhunske rezultate. S trenutnimi financami našemu sogovorniku to težko uspeva. Da zasluži kakšen dodaten evro, dela kot trener z mlajšimi tekmovalci, nasproti mu je prišla tudi Kajakaška zveza Slovenije, od katere dobiva štipendijo. A žal je to premalo za nemoten trening, zato upa, da bo v kratkem dobil zaposlitev v športni enoti, drugače se lahko zgodi, da bo moral veslo postaviti v kot.

Od različnih ljudi sliši različne zgodbe

Ljubljanski kajakaš se že vneto pripravlja na novo sezono. Prihodnje leto ga čaka evropsko prvenstvo na domači Soči, nato še svetovno prvenstvo v španskem mestu La Seu d'Urgell. A kot sam pravi, glava na treningih trenutno ni na pravem mestu.

"Moram priznati, da imam malo težav z motivacijo … Upam, da bom dobil službo v športni enoti. Če tega ne bom dobil, si bom moral najti službo. Trenirati in hoditi v službo pa je zelo težko. Pogovarjamo se, ampak tukaj je še cela vrsta drugih dejavnikov. Od različnih ljudi slišiš različne zgodbe. Kaj točno je res, ne vem. Pravijo mi, da se nekaj premika v tej smeri," nam je še povedal Oven, ki si želi, da bi se ta negotovost čim prej rešila, sicer ne ve, kaj bo naredil.

Urša Kragelj želi v kajaku vztrajati še kar nekaj časa. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

K sreči teh težav nima Urša Kragelj, letošnja kajakašica leta, ki je to postala že tretjič. Urša, ki spada že med izkušenejše kajakašice, je letos na svetovnem prvenstvu osvojila četrto mesto, brez nesrečnega dotika bi stala na stopničkah. Kljub temu je bila s tem rezultatom zadovoljna. In kaj ji pomeni to priznanje?

"Zelo sem vesela tega naziva. Letos mi je uspel dober rezultat na svetovnem prvenstvu in res sem vesela, da so ta rezultat prepoznali tudi na kajakaški zvezi. Lepo je na tak način proslaviti uspehe."

Najpomembnejše tekme še prihajajo

"Rezultat s svetovnega prvenstva je zagotovo velika motivacija za naprej, še bolj kot to pa je velika motivacija napredek, ki sem ga dosegla v tej sezoni. Z Borutom (Javornikom, op. p.) poskušava priti na čim višjo raven, tudi s pomočjo drugih tekmovalcev v ekipi. Seveda bi bilo lepše, če bi bila na stopničkah, a se zaradi tega ne obremenjujem. Najpomembnejše tekme še prihajajo in na ta način se bom lahko še bolj v miru pripravljala," nam je povedala Kragljeva, ki pravi, da ima za prihodnost zelo dodelan načrt. K sreči bomo Uršo še kar nekaj časa spremljali na vodnih brzicah.

"Do olimpijskih iger v Tokiu bom zagotovo tekmovala oziroma tudi še eno sezono po Tokiu. Nato bom videla, kakšna bo motivacija, moje možnosti in konec koncev koliko mi bo telo še dopuščalo," je še povedala 30-letna kajakašica, ki se je v preteklih letih precej ubadala s poškodbo hrbta, a so k sreči te težave mimo.