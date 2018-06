Hrvat brez finala

Najboljši slovenski veslač Rajko Hrvat se na svetovnem pokalu v Beogradu ni prebil v finale tekmovanja lahkih skifistov. V današnjem polfinalu je nastop najboljše šesterice zgrešil za eno mesto in tri desetinke sekunde in se bo v finalu B, ta bo na sporedu ob 15:05, potegoval za sedmo mesto.

Hrvat je bil zelo suveren v predtekmovanju in četrtfinalu, kjer je ugnal vso konkurenco. V polfinalu pa se je z Belgijcem Rubenom Somersom in Norvežanom Askom Jarlom Tjoemom boril za drugo in tretje mesto, ki sta še vodili v finale, a sta bila v končnici Belgijec in Norvežan kanček močnejša, Izolanu pa so se vsaj na prvi tekmi še vedno poznale zdravstvene težave, s katerimi se je soočal v uvodu v sezono. Zanesljivo je slavil Nemec Jason Osborne.

Drugi slovenski lahki veslač Marko Bolha je z drugim mestom v finalu E, skupno pa 26. mestom med 26 veslači, že končal tekmovanje. Miha Aljančič je bil med težkimi skifisti peti v finalu E, skupno pa 29. med 34 posadkami, ki so nastopile na veslaški progi na Adi Ciganliji.